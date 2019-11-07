«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша
Если бы мы составили список самых раздражающих родительских фраз, как думаете, на каком месте были бы слова «я же тебе говорила»? Вероятно, именно это сказала мама-енот своему недальновидному детёнышу.
Как сообщает Daily Mail, маленький енот забрался на стену, посмотрел вниз и понял, что ему слишком страшно спускаться самостоятельно. Пока малыш держался за стену и беспокоился, его мама увидела неладное.
Енотиха начала ползти вверх, затем поймала детёныша за заднюю лапу и начала тянуть вниз. Малыш сопротивлялся, продолжая крепко держаться за стену, но мать была неумолима.
Когда самое страшное осталось позади, маленький енот, по всей видимости, попытался избежать наказания, но у его мамы были другие планы, так что взбучку малыш всё-таки получил.
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