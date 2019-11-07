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«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша

07 ноября 2019 13:18
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Если бы мы составили список самых раздражающих родительских фраз, как думаете, на каком месте были бы слова «я же тебе говорила»? Вероятно, именно это сказала мама-енот своему недальновидному детёнышу. 

Как сообщает Daily Mail, маленький енот забрался на стену, посмотрел вниз и понял, что ему слишком страшно спускаться самостоятельно. Пока малыш держался за стену и беспокоился, его мама увидела неладное. 

«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша-1

Енотиха начала ползти вверх, затем поймала детёныша за заднюю лапу и начала тянуть вниз. Малыш сопротивлялся, продолжая крепко держаться за стену, но мать была неумолима. 

«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша-4

Когда самое страшное осталось позади, маленький енот, по всей видимости, попытался избежать наказания, но у его мамы были другие планы, так что взбучку малыш всё-таки получил. 

«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша-7

Недавно мы рассказывали о диком животном, которое женщина случайно нашла у себя на заднем дворе и приютила. 

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# Дикие животные # калейдоскоп

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