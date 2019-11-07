«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша

Если бы мы составили список самых раздражающих родительских фраз, как думаете, на каком месте были бы слова «я же тебе говорила»? Вероятно, именно это сказала мама-енот своему недальновидному детёнышу.

Как сообщает Daily Mail, маленький енот забрался на стену, посмотрел вниз и понял, что ему слишком страшно спускаться самостоятельно. Пока малыш держался за стену и беспокоился, его мама увидела неладное.