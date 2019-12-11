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Дима Билан показал совместное фото со своей младшей сестрой. И даже спел

11 декабря 2019 13:08
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Российский артист Дима Билан спел дуэтом со своей младшей сестрой Анной. Увидеть их исполнение можно будет во время новогоднего эфира. 

«Сюрприз», – написал артист на своей странице в Instagram. 

Дима Билан показал совместное фото со своей младшей сестрой. И даже спел-1

Фото: instagram.com/bilanofficial 

Это первое совместное выступление Билана и его 24-летней сестры после долгого перерыва. Ранее девушка время от времени появлялась на сцене вместе с братом, но потом уехала в США, чтобы учиться на режиссёра. 

Дима Билан показал совместное фото со своей младшей сестрой. И даже спел-4

Фото: instagram.com/annebelan 

Несколько месяцев назад мы показывали другое совместное фото брата и сестры. 

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# Звезды # калейдоскоп # Дима Билан # Анна Белан # Фотофакт

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