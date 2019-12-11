Дима Билан показал совместное фото со своей младшей сестрой. И даже спел

Российский артист Дима Билан спел дуэтом со своей младшей сестрой Анной. Увидеть их исполнение можно будет во время новогоднего эфира.
«Сюрприз», – написал артист на своей странице в Instagram.
Российский артист Дима Билан спел дуэтом со своей младшей сестрой Анной. Увидеть их исполнение можно будет во время новогоднего эфира.
«Сюрприз», – написал артист на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/bilanofficial
Это первое совместное выступление Билана и его 24-летней сестры после долгого перерыва. Ранее девушка время от времени появлялась на сцене вместе с братом, но потом уехала в США, чтобы учиться на режиссёра.
Фото: instagram.com/annebelan
Несколько месяцев назад мы показывали другое совместное фото брата и сестры.
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