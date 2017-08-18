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Хаус по-русски: пользователи сети раскритиковали трейлер сериала «Доктор Рихтер»

18 августа 2017 09:41
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Еще в прошлом году был анонсирован выход официальной российской адаптации популярнейшего западного сериала «Доктор Хаус». Уже тогда общественность отнеслась к этой идее крайне скептически, но настоящая волна возмущения хлынула после того, как в сети появился первый трейлер.

Хаус по-русски: пользователи сети раскритиковали трейлер сериала «Доктор Рихтер»-1

Фото: film-w.ru

Ролик собрал огромное количество дизлайков и отрицательных отзывов. Зрителям не нравится подбор актеров, декорации, диалоги. Премьера шоу назначена на осень, т.ч. совсем скоро мы сможем лично оценить то, что получилось (или не получилось) у создателей.

Авторы утверждают, что отечественная версия не будет точной копией американского сериала, а герои и события адаптированы под местные реалии. Главную роль в российской версии играет Алексей Серебряков. На втором плане Анна Михалкова, Дмитрий Ендальцев, Полина Чернышева и Павел Чинарев.

Мы поразмышляли о том, как можно было бы сделать русского Хауса интересным для зрителя (читать).

# Звезды # калейдоскоп # Кино # Алексей Серебряков

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