Хаус по-русски: пользователи сети раскритиковали трейлер сериала «Доктор Рихтер»

Еще в прошлом году был анонсирован выход официальной российской адаптации популярнейшего западного сериала «Доктор Хаус». Уже тогда общественность отнеслась к этой идее крайне скептически, но настоящая волна возмущения хлынула после того, как в сети появился первый трейлер.

Ролик собрал огромное количество дизлайков и отрицательных отзывов. Зрителям не нравится подбор актеров, декорации, диалоги. Премьера шоу назначена на осень, т.ч. совсем скоро мы сможем лично оценить то, что получилось (или не получилось) у создателей.

Авторы утверждают, что отечественная версия не будет точной копией американского сериала, а герои и события адаптированы под местные реалии. Главную роль в российской версии играет Алексей Серебряков. На втором плане Анна Михалкова, Дмитрий Ендальцев, Полина Чернышева и Павел Чинарев.