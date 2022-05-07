Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы

Наше физическое здоровье полностью зависит от ментального. Постоянные проблемы, стресс, переживания могут оказать негативное влияние на наше общее самочувствие. Именно поэтому на помощь приходят психологи, которые учат нас относиться к жизни проще. Чтобы узнать больше об этой профессии, мы взяли интервью у специалиста. На вопросы нам ответила Алла Луцевич. Как понять, что есть ментальные проблемы и нужно обращаться к психологу?

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич, кризисный психолог:

Если вы чувствуете внутренний дискомфорт, дисгармоничное состояние, чувство брошенности, оставленности. Когда вас накрывают страхи либо вам нужна поддержка. Если у вас есть внутренние вопросы и нет на них ответов, когда вам нужна поддержка, когда вы хотите найти смысл в жизни, найти себя либо что-то изменить в своей жизни. Во всех этих случаях нужно обращаться к специалисту. Какие самые популярные психологические проблемы у подростков?

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:

Среди самых распространенных – межличностное общение, непонимание с родителями (т.е. детско-родительские отношения), поиск смысла жизни, поиск себя, определение в профессии. Расскажите, пожалуйста, про расстройство пищевого поведения. Как понять, что похудение превратилось в анорексию?

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:

Похудение превращается в анорексию, когда у человека появляются навязчивые мысли о том, сколько он весит и как выглядит. Если вы постоянно думаете о цифрах на весах, если заветное количество килограммов является вашим смыслом жизни, это тревожный звоночек. Если вас не покидает тревожность, вы часто бежите взвеситься и переживаете чуть ли не до паники, если циферблат весов показывает на несколько граммов больше, то тогда это можно считать анорексией. Какие есть частые проблемы у людей среднего возраста? Как с ними бороться?

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:

У людей среднего возраста самые актуальные проблемы – это супружеские и детско-родительские отношения, разочарование в жизни, потеря смысла жизни, грусть по ушедшей молодости, сожаление об упущенных возможностях. Как с ними бороться? С каждой проблемой по-разному. Нужно замедлиться и осознать, что такая проблематика есть. Это уже 50 % успеха. А дальше – работать над собой. Хороший эксперт вам в помощь. Какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром?

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:

Психолог – это специалист, который проводит консультации, показывает проблему и направляет человека в решении ее. Психотерапевт работает на более глубоком уровне, он старается найти корень проблемы и помочь человеку её исправить. Психиатр работает с больными людьми, которые находятся в болезненном состоянии, при котором не помогут ни психолог, ни психотерапевт. Зачастую с помощью медпрепаратов. Как справиться со стрессом?

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:

Признать, что вы находитесь в состоянии стресса, принять это состояние, сконцентрироваться на моменте здесь и сейчас, найти три позитива в том, что произошло. После этого похвалите себя в этой ситуации и начинайте маленькими шажочками восстанавливать свою жизнь. Что самое сложное в профессии психолога? Алла Луцевич:

Самое сложное в работе психолога – это принять любой выбор клиента, даже если он разрушает его. У каждого психолога свои расценки. От чего это зависит?

Фото: instagram.com/psihologkrizis