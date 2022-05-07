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Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы

07 мая 2022 11:43
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Наше физическое здоровье полностью зависит от ментального. Постоянные проблемы, стресс, переживания могут оказать негативное влияние на наше общее самочувствие. Именно поэтому на помощь приходят психологи, которые учат нас относиться к жизни проще. Чтобы узнать больше об этой профессии, мы взяли интервью у специалиста. На вопросы нам ответила Алла Луцевич.  

Как понять, что есть ментальные проблемы и нужно обращаться к психологу?  

Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы-1

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич, кризисный психолог:  
Если вы чувствуете внутренний дискомфорт, дисгармоничное состояние, чувство брошенности, оставленности. Когда вас накрывают страхи либо вам нужна поддержка. Если у вас есть внутренние вопросы и нет на них ответов, когда вам нужна поддержка, когда вы хотите найти смысл в жизни, найти себя либо что-то изменить в своей жизни. Во всех этих случаях нужно обращаться к специалисту.  

Какие самые популярные психологические проблемы у подростков?  

Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы-4

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:  
Среди самых распространенных – межличностное общение, непонимание с родителями (т.е. детско-родительские отношения), поиск смысла жизни, поиск себя, определение в профессии.  

Расскажите, пожалуйста, про расстройство пищевого поведения. Как понять, что похудение превратилось в анорексию?  

Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы-7

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:  
Похудение превращается в анорексию, когда у человека появляются навязчивые мысли о том, сколько он весит и как выглядит. Если вы постоянно думаете о цифрах на весах, если заветное количество килограммов является вашим смыслом жизни, это тревожный звоночек. Если вас не покидает тревожность, вы часто бежите взвеситься и переживаете чуть ли не до паники, если циферблат весов показывает на несколько граммов больше, то тогда это можно считать анорексией.  

Какие есть частые проблемы у людей среднего возраста? Как с ними бороться?  

Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы-10

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:  
У людей среднего возраста самые актуальные проблемы – это супружеские и детско-родительские отношения, разочарование в жизни, потеря смысла жизни, грусть по ушедшей молодости, сожаление об упущенных возможностях. Как с ними бороться? С каждой проблемой по-разному. Нужно замедлиться и осознать, что такая проблематика есть. Это уже 50 % успеха. А дальше – работать над собой. Хороший эксперт вам в помощь.  

Какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром?  

Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы-13

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:  
Психолог – это специалист, который проводит консультации, показывает проблему и направляет человека в решении ее. Психотерапевт работает на более глубоком уровне, он старается найти корень проблемы и помочь человеку её исправить. Психиатр работает с больными людьми, которые находятся в болезненном состоянии, при котором не помогут ни психолог, ни психотерапевт. Зачастую с помощью медпрепаратов.  

Как справиться со стрессом?  

Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы-16

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:  
Признать, что вы находитесь в состоянии стресса, принять это состояние, сконцентрироваться на моменте здесь и сейчас, найти три позитива в том, что произошло. После этого похвалите себя в этой ситуации и начинайте маленькими шажочками восстанавливать свою жизнь.  

Что самое сложное в профессии психолога?  

Алла Луцевич:  
Самое сложное в работе психолога – это принять любой выбор клиента, даже если он разрушает его.  

У каждого психолога свои расценки. От чего это зависит?  

Психолог, психотерапевт, психиатр – в чём разница? Специалист ответила на самые популярные вопросы-19

Фото: instagram.com/psihologkrizis

Алла Луцевич:  
Это зависит от опыта и от уровня образования психолога.  

Кстати, ранее мы рассказывали о специалисте-косметике. Узнать, чем он отличается от косметолога, можно здесь.  

# Люди о профессиях # калейдоскоп # Алла Луцевич # Фотофакт

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