«Непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок». Почему Наталье Рудовой страшно летать в самолётах?

Новости России. Считается, что самолёт – одно из самых безопасных средств передвижения. Но даже здесь бывают свои тонкости. Известная актриса Наталья Рудова рассказала, почему теперь со страхом садится в кресло самолёта.

Как сообщает издание 7Дней.ру, причиной такой фобии послужили два случая свободного падения.

«Весь самолёт орал и плакал, как будто мы падаем. А мы прямо падали. Я не крикнула ни разу, но после проснулась с криком ночью», – поделилась девушка.

После такого опыта она несколько лет боялась путешествовать с помощью самолёта. Актриса опасалась не самого падения, а того, что в такой ситуации появляется осознание беспомощности. Поэтому когда летательный аппарат проходил зону турбулентности, Наталья всегда испытывала приступы паники.