«Непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок». Почему Наталье Рудовой страшно летать в самолётах?

Новости России. Считается, что самолёт – одно из самых безопасных средств передвижения. Но даже здесь бывают свои тонкости. Известная актриса Наталья Рудова рассказала, почему теперь со страхом садится в кресло самолёта.
Новости России. Считается, что самолёт – одно из самых безопасных средств передвижения. Но даже здесь бывают свои тонкости. Известная актриса Наталья Рудова рассказала, почему теперь со страхом садится в кресло самолёта.
Фото: instagram.com/rudovanata
Как сообщает издание 7Дней.ру, причиной такой фобии послужили два случая свободного падения.
«Весь самолёт орал и плакал, как будто мы падаем. А мы прямо падали. Я не крикнула ни разу, но после проснулась с криком ночью», – поделилась девушка.
После такого опыта она несколько лет боялась путешествовать с помощью самолёта. Актриса опасалась не самого падения, а того, что в такой ситуации появляется осознание беспомощности. Поэтому когда летательный аппарат проходил зону турбулентности, Наталья всегда испытывала приступы паники.
Фото: instagram.com/rudovanata
«Я боялась заново испытать этот ужас. Я видела, как непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок», – рассказала актриса.
Фото: instagram.com/rudovanata
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