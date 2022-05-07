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«Непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок». Почему Наталье Рудовой страшно летать в самолётах?

07 мая 2022 08:13
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Новости России. Считается, что самолёт – одно из самых безопасных средств передвижения. Но даже здесь бывают свои тонкости. Известная актриса Наталья Рудова рассказала, почему теперь со страхом садится в кресло самолёта.  

«Непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок». Почему Наталье Рудовой страшно летать в самолётах?-1

Фото: instagram.com/rudovanata

Как сообщает издание 7Дней.ру, причиной такой фобии послужили два случая свободного падения.  

«Весь самолёт орал и плакал, как будто мы падаем. А мы прямо падали. Я не крикнула ни разу, но после проснулась с криком ночью», – поделилась девушка.  

После такого опыта она несколько лет боялась путешествовать с помощью самолёта. Актриса опасалась не самого падения, а того, что в такой ситуации появляется осознание беспомощности. Поэтому когда летательный аппарат проходил зону турбулентности, Наталья всегда испытывала приступы паники.  

«Непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок». Почему Наталье Рудовой страшно летать в самолётах?-4

Фото: instagram.com/rudovanata

«Я боялась заново испытать этот ужас. Я видела, как непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок», – рассказала актриса.  

«Непристёгнутые люди выскакивали из кресел и ударялись о потолок». Почему Наталье Рудовой страшно летать в самолётах?-7

Фото: instagram.com/rudovanata

Кто-то боится летать в самолёте из-за страха падения, а кто-то из-за нашумевшего скандала. Узнать, почему Любовь Успенскую сняли с рейса, можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Наталья Рудова # Фотофакт

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