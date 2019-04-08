Провожали под его песни. В Москве простились с актёром Алексеем Булдаковым

Новости России. 8 апреля в Доме кино в Москве простились с актёром Алексеем Булдаковым. Артист ушёл из жизни 3 апреля.

Как сообщает StarHit, в зале, где был установлен гроб с телом, играли композиции в исполнении Булдакова. На большом экране показывались фрагменты из фильмов с его участием.

Попрощаться с актёром пришли его знакомые, а также поклонники творчества артиста. Возле гроба сидели родственники Алексея, в том числе его внебрачный 31-летний сын Иван. Из знаменитостей присутствовали актёры Александр Панкратов-Чёрный, Сергей Маховиков, Владимир Долинский, Анна Казючиц, Наталья Хорохорина, а также телеведущий Леонид Якубович, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям московского парламента Евгений Герасимов, режиссёр Борис Афроимович.

Все пришедшие с теплотой вспоминали Булдакова, называя его светлым и добрым человеком. Кто-то говорил кратко, кто-то рассказывал истории, связанные с Алексеем. Многие выразили свои соболезнования вдове Людмиле.

После прощания гроб с телом Алексея повезли на Троекуровское кладбище.

Хотя с начала 2019 года не прошло ещё и четырёх месяцев, мир уже потерял многих талантливых и любящих своё дело людей. Особенно поразили поклонников смерти ещё молодых Децла, Лолы Льдовой, Юлии Началовой.