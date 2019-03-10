В результате несчастного случая погибла российская поэтесса Лола Льдова. Ей было 29 лет

Новости России. В Москве на 30 году жизни в результате несчастного случая погибла российская поэтесса Лола Льдова (Александра Чернышова). Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Лидия Раевская.

«Лет десять тому назад я открыла для себя поэтессу Лолу Льдову. Только мне и в голову не могло прийти, что все эти талантливые стихи, которые я ещё с 2008 года сохраняла у себя в Заметках в Контакте – написала маленькая 17-летняя девочка. В 2012 году мы с ней познакомились, встретились, Лола тогда порвала мне все шаблоны», – написала Раевская.

По её словам, Льдова была очень красивой, талантливой и энергичной. Однако также в ней было много «голых нервов». Когда Лола повзрослела, и у неё появилась своя семья, Раевская посчитала, что не стоит излишне опекать поэтессу.

«Наверное, зря я убрала руку с пульса... Наверное, не стоило... Наверное... Да и какая теперь уже разница? Вчера, 8 марта, в 7 часов вечера, Саша выпала из окна с 11 этажа», – закончила свой рассказ Лидия.

У Льдовой остались супруг и маленький ребёнок.