Провокационное видео Лолиты на песню белорусского композитора взорвало соцсети

Новости России. Клип на песню «Анатомия» певицы Лолиты еще не презентован, а премьеры с нетерпением ждут не только поклонники. На днях в Сети появился фрагмент видео, кадры которого буквально взорвали социальные сети. Пользователи обсуждают провокационные сцены, в которых приняла участие сама 52-летняя певица. «Лолита Милявская пошла по стопам известной провокаторши Мадонны», – пишут издания.

Запись на странице instagram.com/lolitamilyavskaya/

На видео разворачивается любовная история женщины «без комплексов» с чернокожим мужчиной. Режиссер Елена Кипер охарактеризовала клип как «детектив с иронически-эротическими моментами». Знакомые с творчеством экстравагантной артистки традиционно разделились на два лагеря. Нашлись те, кто ругает Милявскую, отыскались и те, кто в восторге от смелости Лолиты. Поп-исполнительница убеждена, что в эротической сцене нет ничего вульгарного. Лолита призналась: в откровенном видео сниматься не стеснялась, а вот за актерские способности пришлось переживать. Милявская поставила себе тройку за актерское мастерство в этом клипе. Кстати, музыку к «Анатомии» написал белорусский певец Герман Титов.



Источник фото: instagram.com/germantitov_official/

В различных интервью Лолита не раз говорила, что Герман – ее любимый автор, а песня, названная, как раздел биологии, любимая песня. Композиции белорусского автора, помимо Лолиты, исполняют Анита Цой, Николай Басков и Валерий Леонтьев.