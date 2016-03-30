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Провокационное видео Лолиты на песню белорусского композитора взорвало соцсети

30 марта 2016 14:58
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Новости России. Клип на песню «Анатомия» певицы Лолиты еще не презентован, а премьеры с нетерпением ждут не только поклонники. На днях в Сети появился фрагмент видео, кадры которого буквально взорвали социальные сети.

Пользователи обсуждают провокационные сцены, в которых приняла участие сама 52-летняя певица. «Лолита Милявская пошла по стопам известной провокаторши Мадонны», – пишут издания.

Провокационное видео Лолиты на песню белорусского композитора взорвало соцсети-1

Запись на странице instagram.com/lolitamilyavskaya/

На видео разворачивается любовная история женщины «без комплексов» с чернокожим мужчиной. Режиссер Елена Кипер охарактеризовала клип как «детектив с иронически-эротическими моментами».

Знакомые с творчеством экстравагантной артистки традиционно разделились на два лагеря. Нашлись те, кто ругает Милявскую, отыскались и те, кто в восторге от смелости Лолиты.

Поп-исполнительница убеждена, что в эротической сцене нет ничего вульгарного. Лолита призналась: в откровенном видео сниматься не стеснялась, а вот за актерские способности пришлось переживать. Милявская поставила себе тройку за актерское мастерство в этом клипе.

Кстати,

музыку к «Анатомии» написал белорусский певец Герман Титов.

Провокационное видео Лолиты на песню белорусского композитора взорвало соцсети-4


Источник фото: instagram.com/germantitov_official/

В различных интервью Лолита не раз говорила, что Герман – ее любимый автор, а песня, названная, как раздел биологии, любимая песня.

Композиции белорусского автора, помимо Лолиты, исполняют Анита Цой, Николай Басков и Валерий Леонтьев. 

Провокационное видео Лолиты на песню белорусского композитора взорвало соцсети-7

В 2013 году золотой голос России Николай Басков с его пеней «Ну кто тебе сказал» взорвал хит-парады радиостанций и обосновался на верхних строчках музыкальных чартов.


Николай Басков и Герман. Источник фото: instagram.com/germantitov_official/

Как итог – «Золотой граммофон» и диплом «Песни года-2013».

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Герман Титов # Лолита

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