«Сказка» за $400: женщина из Новой Зеландии в ужасе от своей новой татуировки

Новости Новой Зеландии. Сара Блэкли отдала за свою «сказочную» татуировку, изображающую Белоснежку и Золушку, $400. Однако увидев результат, пришла в ужас, почувствовала себя униженной.
Омерзительные персонажи на её руке крайне разнятся с нашим представлением о Золушке и Белоснежке:
нож, отсутствие глаз, зашитый рот, не говоря уже о чернильных пятнах и некачественной работе.
Сара немедленно позвонила в приёмную салона, чтобы отказаться от дальнейших услуг, на что ей ответили, что татуировка ещё не закончена и нуждается в доработке. Также
оператор заявила, что женщина сама заказала зомби-версию диснеевских принцесс.
Не получив объяснений от мастера, Мисс Блэкли опубликовала гневный пост на странице в Facebook.
Сара Блэкли, пострадавшая:
Я больше не смогу носить одежду с открытым рукавом. За что я заплатила 400 долларов? Я большая поклонница татуировок, а этот ужас теперь вечно будет на моей коже. Всё, о чём я прошу, это поделиться информацией с другими и воздержаться от нелестных комментариев. Эту лавочку нужно прикрыть.
Сообщение с прикреплёнными фото было опубликовано в четверг утром, и к полудню им поделились уже 4 тысячи пользователей. В большинстве комментариев Сару поддерживали.
Представители салона также прокомментировали ситуацию.
Администраторы заявили, что работа не закончена, и на доработку потребуется еще как минимум 7 часов.
Администратор тату-салона:
Это просто черновик, на следующем сеансе мы собирались наложить тени и добавить цвета. После последнего прихода, мисс Блэкли записалась к нам на следующую неделю, чтобы продолжить работу.
Сара утверждала, что от тату-мастера не было ответа, но администраторы салона тоже самое говорили и о ней.
На телефон женщины действительно пришло 5 сообщений, но та попросту заблокировала номер учреждения.
В салоне, в итоге, свою ошибку признали.
Перевод: Светлана Воропай