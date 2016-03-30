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«Сказка» за $400: женщина из Новой Зеландии в ужасе от своей новой татуировки

30 марта 2016 12:30
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Новости Новой Зеландии. Сара Блэкли отдала за свою «сказочную» татуировку, изображающую Белоснежку и Золушку, $400. Однако увидев результат, пришла в ужас, почувствовала себя униженной.

Омерзительные персонажи на её руке крайне разнятся с нашим представлением о Золушке и Белоснежке:

нож, отсутствие глаз, зашитый рот, не говоря уже о чернильных пятнах и некачественной работе. 

Сара немедленно позвонила в приёмную салона, чтобы отказаться от дальнейших услуг, на что ей ответили, что татуировка ещё не закончена и нуждается в доработке. Также

оператор заявила, что женщина сама заказала зомби-версию диснеевских принцесс.

«Сказка» за $400: женщина из Новой Зеландии в ужасе от своей новой татуировки-1

Не получив объяснений от мастера, Мисс Блэкли опубликовала гневный пост на странице в Facebook.

Сара Блэкли, пострадавшая:
Я больше не смогу носить одежду с открытым рукавом. За что я заплатила 400 долларов? Я большая поклонница татуировок, а этот ужас теперь вечно будет на моей коже. Всё, о чём я прошу, это поделиться информацией с другими и воздержаться от нелестных комментариев. Эту лавочку нужно прикрыть.

Сообщение с прикреплёнными фото было опубликовано в четверг утром, и к полудню им поделились уже 4 тысячи пользователей. В большинстве комментариев Сару поддерживали.

Представители салона также прокомментировали ситуацию. 

Администраторы заявили, что работа не закончена, и на доработку потребуется еще как минимум 7 часов.

Администратор тату-салона:
Это просто черновик, на следующем сеансе мы собирались наложить тени и добавить цвета. После последнего прихода, мисс Блэкли записалась к нам на следующую неделю, чтобы продолжить работу.

«Сказка» за $400: женщина из Новой Зеландии в ужасе от своей новой татуировки-4

Сара утверждала, что от тату-мастера не было ответа, но администраторы салона тоже самое говорили и о ней.

На телефон женщины действительно пришло 5 сообщений, но та попросту заблокировала номер учреждения.

В салоне, в итоге, свою ошибку признали.

Перевод: Светлана Воропай

# калейдоскоп # Татуировки

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