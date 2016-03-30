«Сказка» за $400: женщина из Новой Зеландии в ужасе от своей новой татуировки

Новости Новой Зеландии. Сара Блэкли отдала за свою «сказочную» татуировку, изображающую Белоснежку и Золушку, $400. Однако увидев результат, пришла в ужас, почувствовала себя униженной.

Омерзительные персонажи на её руке крайне разнятся с нашим представлением о Золушке и Белоснежке:

нож, отсутствие глаз, зашитый рот, не говоря уже о чернильных пятнах и некачественной работе.

Сара немедленно позвонила в приёмную салона, чтобы отказаться от дальнейших услуг, на что ей ответили, что татуировка ещё не закончена и нуждается в доработке. Также