Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом

Шутки между детьми и родителями отлично помогают сблизиться и улучшить взаимоотношения. Самые удачные розыгрыши запоминаются и много лет спустя становятся частью семейной истории.

Пользовательница соцсети «ВКонтакте» рассказала о забавном случае, который произошёл с ней в 2005 году. В тот раз родители подарили своей дочке «шоколадное» яйцо. Однако когда девочка сняла упаковку, выяснилось, что это самое обычное куриное яйцо.