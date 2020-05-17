Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом
Шутки между детьми и родителями отлично помогают сблизиться и улучшить взаимоотношения. Самые удачные розыгрыши запоминаются и много лет спустя становятся частью семейной истории.
Пользовательница соцсети «ВКонтакте» рассказала о забавном случае, который произошёл с ней в 2005 году. В тот раз родители подарили своей дочке «шоколадное» яйцо. Однако когда девочка сняла упаковку, выяснилось, что это самое обычное куриное яйцо.
Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Бахметьева
Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Бахметьева
Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Бахметьева
Другие пользователи посмеялись, но заверили девушку, что с ними тоже такое бывало. Под обёртками конфет люди находили чайные пакетики и даже пластилин.
Вероятно, подобные шутки являются одной из причин, почему дети потом устраивают розыгрыши своим родителям. Ранее мы рассказывали о мужчине, который приклеил отцовские очку к потолку.
Позже к очкам присоединились ботинок и пульт – подробнее здесь.