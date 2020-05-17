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Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом

17 мая 2020 09:32
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Шутки между детьми и родителями отлично помогают сблизиться и улучшить взаимоотношения. Самые удачные розыгрыши запоминаются и много лет спустя становятся частью семейной истории. 

Пользовательница соцсети «ВКонтакте» рассказала о забавном случае, который произошёл с ней в 2005 году. В тот раз родители подарили своей дочке «шоколадное» яйцо. Однако когда девочка сняла упаковку, выяснилось, что это самое обычное куриное яйцо. 

Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом -1

Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Бахметьева 

Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом -3

Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Бахметьева 

Девушка рассказала, как 15 лет назад её разыграли родители. Подарок оказался с сюрпризом -5

Фото: vk.com/tebya_zovyt / София Бахметьева 

Другие пользователи посмеялись, но заверили девушку, что с ними тоже такое бывало. Под обёртками конфет люди находили чайные пакетики и даже пластилин. 

Вероятно, подобные шутки являются одной из причин, почему дети потом устраивают розыгрыши своим родителям. Ранее мы рассказывали о мужчине, который приклеил отцовские очку к потолку.

Позже к очкам присоединились ботинок и пульт – подробнее здесь.  

# Дети и родители # калейдоскоп # София Бахметьева # Фотофакт

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