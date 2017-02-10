12 малоизвестных фактов о Борисе Пастернаке в день его рождения

Мы нашли 12 малоизвестных фактов из биографии Пастернака, которые могут вас заинтересовать.

10 февраля родился Борис Пастернак . Поэт и писатель был значимой фигурой не только в советской литературной жизни, но и мировой. Любовь читателей контрастировала с враждебным отношением правительства. Судьбу романа «Доктор Живаго» во времена СССР на родине писателя можно описать известной фразой «не читал, но осуждаю». Тем не менее, сегодня роман включен в школьную программу.

1. У поэта могла быть другая фамилия. В метрических книгах его отец значился как Абрам или Исаак Иосифович Постернак.

2. В детстве Пастернак получил травму ноги, когда его сбросила лошадь. Перелом сросся неправильно, нога стала короче. Этот недуг избавил поэта от военной службы.

3. Любовь к музыке Пастернаку передалась по наследству: его мать была пианисткой. Поэт пробовал себя в роли композитора. Детская мечта стать музыкантом быстро сменилась увлечением философией и поэзией.

4. Пастернака не взяли в первый класс из-за процентной нормы (дискриминация евреев в Российской империи). Спустя несколько лет он окончил гимназию с золотой медалью. В этом же учебном заведении учился Владимир Маяковский.

5. Отец Пастернака не помогал ему материально, считал, что сын должен встать на ноги без родительской помощи. К 1911 году мать писателя накопила огромную по тем временам сумму (200 рублей), что позволило Пастернаку год изучать философию в Германии.

6. Еврейское происхождение было препоной на пути к карьерным вершинам. Успехи в изучении философии были оценены Германом Когеном, который предложил Пастернаку устроиться преподавателем в университет Марбурга. Желание вернуться и стать поэтом было сильнее.

7. Пастернак работал домашним учителем в богатой семье коммерсанта Морица Филиппа. Во время революционных погромов многие рукописи были уничтожены.

8. Поэт долгое время вел переписку с Мариной Цветаевой. Помогая ей собираться в военную эвакуацию, он взял веревку, чтобы связать вещи, и сказал: «Верёвка всё выдержит, хоть вешайся». Для Цветаевой эти слова оказались пророческим.

9. Во время войны предпочитал в творчестве обходить стороной военную тему. Радуясь успехам Твардовского и его «Василия Тёркина», Пастернак переводил Шекспира. Позже, во время травли, его уход от «актуальной поэзии в дни войны» восприняли как демонстрацию определенной позиции по отношению к СССР.

10. Существует две гипотезы, как произошла фамилия главного героя романа «Доктор Живаго». Пастернак как-то увидел табличку с именем фабриканта Живаго, и решил, что его литературный герой будет носить именно эту фамилию. Другие считают, что слово «живаго» пришло из детства писателя, когда тот впечатлился словами церковной молитвы: «Ты есть воистину Христос, сын Бога живаго». По незнанию он подумал, что «живаго» - это имя.