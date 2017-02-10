12 малоизвестных фактов о Борисе Пастернаке в день его рождения

10 февраля родился Борис Пастернак. Поэт и писатель был значимой фигурой не только в советской литературной жизни, но и мировой. Любовь читателей контрастировала с враждебным отношением правительства. Судьбу романа «Доктор Живаго» во времена СССР на родине писателя можно описать известной фразой «не читал, но осуждаю». Тем не менее, сегодня роман включен в школьную программу.
Мы нашли 12 малоизвестных фактов из биографии Пастернака, которые могут вас заинтересовать.
1. У поэта могла быть другая фамилия. В метрических книгах его отец значился как Абрам или Исаак Иосифович Постернак.
2. В детстве Пастернак получил травму ноги, когда его сбросила лошадь. Перелом сросся неправильно, нога стала короче. Этот недуг избавил поэта от военной службы.
3. Любовь к музыке Пастернаку передалась по наследству: его мать была пианисткой. Поэт пробовал себя в роли композитора. Детская мечта стать музыкантом быстро сменилась увлечением философией и поэзией.
4. Пастернака не взяли в первый класс из-за процентной нормы (дискриминация евреев в Российской империи). Спустя несколько лет он окончил гимназию с золотой медалью. В этом же учебном заведении учился Владимир Маяковский.
5. Отец Пастернака не помогал ему материально, считал, что сын должен встать на ноги без родительской помощи. К 1911 году мать писателя накопила огромную по тем временам сумму (200 рублей), что позволило Пастернаку год изучать философию в Германии.
6. Еврейское происхождение было препоной на пути к карьерным вершинам. Успехи в изучении философии были оценены Германом Когеном, который предложил Пастернаку устроиться преподавателем в университет Марбурга. Желание вернуться и стать поэтом было сильнее.
7. Пастернак работал домашним учителем в богатой семье коммерсанта Морица Филиппа. Во время революционных погромов многие рукописи были уничтожены.
8. Поэт долгое время вел переписку с Мариной Цветаевой. Помогая ей собираться в военную эвакуацию, он взял веревку, чтобы связать вещи, и сказал: «Верёвка всё выдержит, хоть вешайся». Для Цветаевой эти слова оказались пророческим.
9. Во время войны предпочитал в творчестве обходить стороной военную тему. Радуясь успехам Твардовского и его «Василия Тёркина», Пастернак переводил Шекспира. Позже, во время травли, его уход от «актуальной поэзии в дни войны» восприняли как демонстрацию определенной позиции по отношению к СССР.
10. Существует две гипотезы, как произошла фамилия главного героя романа «Доктор Живаго». Пастернак как-то увидел табличку с именем фабриканта Живаго, и решил, что его литературный герой будет носить именно эту фамилию. Другие считают, что слово «живаго» пришло из детства писателя, когда тот впечатлился словами церковной молитвы: «Ты есть воистину Христос, сын Бога живаго». По незнанию он подумал, что «живаго» - это имя.
Фото: s-t-o-l.com Рукопись романа «Доктор Живаго»
11. Центральное разведывательное управление США опубликовало практически сотню документов, которые были связаны с романом «Доктор Живаго». Американцы считали, что публикация большого тиража и максимальное распространение поможет разрушить железный занавес.
Фото: auction-imperia.ru Первое издание романа «Доктор Живаго» на русском языке, 1957 год
12. Пастернаку присудили Нобелевскую премию за роман. Получить ее смог сын Евгений Пастернак спустя 30 лет. Кстати, произведение не раз экранизировалось. Фильм Дэвида Линна 1965 года завоевал пять премий «Оскар».
Фото: s-t-o-l.com Бориса Пастернака на обложке амеркианского журнала «Time» в год получения Нобелевской премии.