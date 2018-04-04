Д. Забродье (Минская область). Фото прислала Катерина Голубева

На первый взгляд д. Забродье Минской области мало чем отличается от сотен

других белорусских деревень. Налет архаики присутствует здесь не только в

виде ржавых материальных атавизмах быта, но и в самой неторопливости

сельского быта. Река Нарочанка, черно-белый, как кадры кинохроники,

орнамент березовой рощи, кряжистые силуэты домов, лента шоссе,

протянувшаяся от Мяделя, от Вилейки до Сморгони, а там до Вильнюса.

Но познакомившись поближе можно прочувствовать очень насыщенную жизнь в

этом дивном, красивом местечке на берегу Нарочанки; а главное – талантливые

и неравнодушные люди живут там и своей активной творческой и духовной

позицией насыщают пространство этой маленькой деревни-музея мероприятиями

республиканского (без преувеличения) значения.



37 лет назад в глухую, удаленную от трассы и городской цивилизации деревню

приезжает семейная чета Цитовичей (недавние выпускники

театрально-художественного института: Борис Борисович, художник-график, и

Валентина Петровна, режиссер телевидения) – интеллигентные, энергичные люди

с огромным творческим потенциалом. И жизнь в местечке забурлила: Образцовый

детский кукольный театр «Ялінка» – их детище – стал известен в советские

годы далеко за пределами Беларуси.



Тут же родилась идея заложить на берегу Нарочанки Палисад Победы: вначале

только жители Забродья высаживали весной накануне 9 Мая деревца в память о

своих родных, погибших на войне. Потом присоединились друзья Цитовичей и

многочисленные гости (среди них были известные белорусские писатели Алесь

Адамович и Василь Быков).



Позже к Палисаду Победы еще добавились капличка и Лазаретное кладбище

времен Первой мировой войны, усилиями мастера воздвигнута часовня-памятник

святых благоверных князей Бориса и Глеба. Получив в 2004 году президентскую

премию «За духовное возрождение», Борис Цитович по решению семейного совета

потратил ее на начало строительства этого храма. Сегодня в часовне

расположен единственный в Беларуси музей Первой мировой войны.



Экспозиция представленная в музее посвящена событиям Первой мировой

войны. Здесь находится коллекция оригинальных предметов и документов,

отражающих военные будни. Старые фотографии документируют тот период и

имеют отношение к событиям, происходившим вокруг Забродья. Форма, немецкие

и русские шлемы, элементы окопного быта, солдатские консервы, бритвы,

фонарики, большое количество фотодокументов с линии фронта Забродья и

прочее.​ Музей Первой мировой войны – это вклад в восстановление

исторического прошлого Беларуси.



Традиционно каждый год уже на протяжении 40 лет на 9 мая в Забродье

проходит праздник – гостей угощают кашей из солдатской полевой кухни,

звучит военная музыка, выставки ремесел. Приезжает обычно несколько сотен

человек из разных частей Беларуси и не только.



Вместе с родителями историей занимается их сын Данила Цитович. Окончив

Высшую школу искусств в городе г. Бремен (Германия), стал скульптором и

вопреки прогнозам и “безошибочному” общественному мнению, вернулся жить и

работать в деревню Забродье.

В основном, его деятельность связана с реконструкцией исторической авто- и

мототехники начала 20-го века. Так и возникла открыть музей ретро-техники.

На сегодняшний день – это самый большой музей в Беларуси.



Первый советский джип, трофейная немецкая техника, легендарная М-ка ,

“полуторка” – это и многое другое можно увидеть в собрании Данилы

Цитовича. В нём насчитывается больше чем за 80 экземпляров. Отдельно стоит

упомянуть трактор ЮМЗ, который был выпущен в конце 50-х годов и, по слухам,

в СНГ их осталось не более трёх…



Техника собиралась и реставрировалась на протяжении многих лет. Каждой

машине Данила даёт вторую жизнь. Это долгий и кропотливый процесс, ведь

найти редкие запчасти и укомплектовать машину сразу в принципе нереально.

Работа ведётся годами, поэтому все экспонаты на полном ходу.



Любая машина в коллекции – часть истории и имеет определённую ценность. При

виде обычного “Запорожца” или “Москвича” посетители музея улыбаются и

вспоминают своё детство, когда на такой же машине их забирали из роддома,

ездили в дальние путешествия или же просто в лес за грибами. Эти авто

заставляют ностальгировать по той стране, которой давно нет.

Многие раритеты в музее – желанные гости на съёмочных площадках

художественных фильмов и сериалов. Их можно увидеть в таких картинах,

как“Фарца”, “Трюкач”, “Следы апостолов” и др.



Коллекция постоянно пополняется новыми экземплярами, которые Данила

отыскивает по всей стране. Есть и такие машины, которых в Беларуси больше

ни у кого нет.



На вопросы о продаже и цене Данила не отвечает. За рулём раритетов сидеть

чужим не разрешает. Но прокатить гостей по окрестностям может с

удовольствием!



Третья достопримечательность и гордость деревни Забродье – экспозиция быта

столетней давности. Дом постройки 1890 г. Уникален тем, что сохранился в

оригинальном состоянии и находился без ремонта с 1937 г. Насыщен

экспонатами и артефактами белорусского быта (одежда, фото, посуда, ткацкие

изделия), собранных с Вилейского и Сморгонских областей.



Во дворе дома представлена экспозиция сечкарен и гужевого транспорта (сани,

повозки) белорусского производства и импортируемых в Беларусь в период с

1850 - 1930гг.



Экспозиция открыта для посещения,а экспонаты постоянно обновляются.

Также летом в комплексе работает - Музей СССР с многочиленными предметами,

по которым ностальгирует большая часть наших родителей . Также в коллекции

представленны рабочие игровые автоматы тех лет: морской бой, зимняя охота и

многие другие.



Отдохнуть предлагает кино-веранда, где можно посмотреть советские фильмы,

мультфильмы, концерты и даже самому запустить диафильмы;

Для туристов в комплексе "Забродье" открыты аутентичные крестьянские домики

и устроены палаточные городки, работают летнее кафе и сувенирная лавка,

предлагаются экскурсии и развлекательные программы.



*Маленькая деревня Забродье — яркая и очень крепкая на сегодняшний день

нить в общем узоре Беларуси. Нить, связывающая поколения, судьбы,

исторические и культурные пласты нашей страны. И важно, чтобы она не

оборвалась, не исчезла.*