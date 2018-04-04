Д. Забродье (Минская область). Фото прислала Катерина Голубева

На первый взгляд д. Забродье Минской области мало чем отличается от сотен
других белорусских деревень. Налет архаики присутствует здесь не только в
виде ржавых материальных атавизмах быта, но и в самой неторопливости
сельского быта. Река Нарочанка, черно-белый, как кадры кинохроники,
орнамент березовой рощи, кряжистые силуэты домов, лента шоссе,
протянувшаяся от Мяделя, от Вилейки до Сморгони, а там до Вильнюса.
Но познакомившись поближе можно прочувствовать очень насыщенную жизнь в
этом дивном, красивом местечке на берегу Нарочанки; а главное – талантливые
и неравнодушные люди живут там и своей активной творческой и духовной
позицией насыщают пространство этой маленькой деревни-музея мероприятиями
республиканского (без преувеличения) значения.
37 лет назад в глухую, удаленную от трассы и городской цивилизации деревню
приезжает семейная чета Цитовичей (недавние выпускники
театрально-художественного института: Борис Борисович, художник-график, и
Валентина Петровна, режиссер телевидения) – интеллигентные, энергичные люди
с огромным творческим потенциалом. И жизнь в местечке забурлила: Образцовый
детский кукольный театр «Ялінка» – их детище – стал известен в советские
годы далеко за пределами Беларуси.
Тут же родилась идея заложить на берегу Нарочанки Палисад Победы: вначале
только жители Забродья высаживали весной накануне 9 Мая деревца в память о
своих родных, погибших на войне. Потом присоединились друзья Цитовичей и
многочисленные гости (среди них были известные белорусские писатели Алесь
Адамович и Василь Быков).
Позже к Палисаду Победы еще добавились капличка и Лазаретное кладбище
времен Первой мировой войны, усилиями мастера воздвигнута часовня-памятник
святых благоверных князей Бориса и Глеба. Получив в 2004 году президентскую
премию «За духовное возрождение», Борис Цитович по решению семейного совета
потратил ее на начало строительства этого храма. Сегодня в часовне
расположен единственный в Беларуси музей Первой мировой войны.
Экспозиция представленная в музее посвящена событиям Первой мировой
войны. Здесь находится коллекция оригинальных предметов и документов,
отражающих военные будни. Старые фотографии документируют тот период и
имеют отношение к событиям, происходившим вокруг Забродья. Форма, немецкие
и русские шлемы, элементы окопного быта, солдатские консервы, бритвы,
фонарики, большое количество фотодокументов с линии фронта Забродья и
прочее. Музей Первой мировой войны – это вклад в восстановление
исторического прошлого Беларуси.
Традиционно каждый год уже на протяжении 40 лет на 9 мая в Забродье
проходит праздник – гостей угощают кашей из солдатской полевой кухни,
звучит военная музыка, выставки ремесел. Приезжает обычно несколько сотен
человек из разных частей Беларуси и не только.
Вместе с родителями историей занимается их сын Данила Цитович. Окончив
Высшую школу искусств в городе г. Бремен (Германия), стал скульптором и
вопреки прогнозам и “безошибочному” общественному мнению, вернулся жить и
работать в деревню Забродье.
В основном, его деятельность связана с реконструкцией исторической авто- и
мототехники начала 20-го века. Так и возникла открыть музей ретро-техники.
На сегодняшний день – это самый большой музей в Беларуси.
Первый советский джип, трофейная немецкая техника, легендарная М-ка ,
“полуторка” – это и многое другое можно увидеть в собрании Данилы
Цитовича. В нём насчитывается больше чем за 80 экземпляров. Отдельно стоит
упомянуть трактор ЮМЗ, который был выпущен в конце 50-х годов и, по слухам,
в СНГ их осталось не более трёх…
Техника собиралась и реставрировалась на протяжении многих лет. Каждой
машине Данила даёт вторую жизнь. Это долгий и кропотливый процесс, ведь
найти редкие запчасти и укомплектовать машину сразу в принципе нереально.
Работа ведётся годами, поэтому все экспонаты на полном ходу.
Любая машина в коллекции – часть истории и имеет определённую ценность. При
виде обычного “Запорожца” или “Москвича” посетители музея улыбаются и
вспоминают своё детство, когда на такой же машине их забирали из роддома,
ездили в дальние путешествия или же просто в лес за грибами. Эти авто
заставляют ностальгировать по той стране, которой давно нет.
Многие раритеты в музее – желанные гости на съёмочных площадках
художественных фильмов и сериалов. Их можно увидеть в таких картинах,
как“Фарца”, “Трюкач”, “Следы апостолов” и др.
Коллекция постоянно пополняется новыми экземплярами, которые Данила
отыскивает по всей стране. Есть и такие машины, которых в Беларуси больше
ни у кого нет.
На вопросы о продаже и цене Данила не отвечает. За рулём раритетов сидеть
чужим не разрешает. Но прокатить гостей по окрестностям может с
удовольствием!
Третья достопримечательность и гордость деревни Забродье – экспозиция быта
столетней давности. Дом постройки 1890 г. Уникален тем, что сохранился в
оригинальном состоянии и находился без ремонта с 1937 г. Насыщен
экспонатами и артефактами белорусского быта (одежда, фото, посуда, ткацкие
изделия), собранных с Вилейского и Сморгонских областей.
Во дворе дома представлена экспозиция сечкарен и гужевого транспорта (сани,
повозки) белорусского производства и импортируемых в Беларусь в период с
1850 - 1930гг.
Экспозиция открыта для посещения,а экспонаты постоянно обновляются.
Также летом в комплексе работает - Музей СССР с многочиленными предметами,
по которым ностальгирует большая часть наших родителей . Также в коллекции
представленны рабочие игровые автоматы тех лет: морской бой, зимняя охота и
многие другие.
Отдохнуть предлагает кино-веранда, где можно посмотреть советские фильмы,
мультфильмы, концерты и даже самому запустить диафильмы;
Для туристов в комплексе "Забродье" открыты аутентичные крестьянские домики
и устроены палаточные городки, работают летнее кафе и сувенирная лавка,
предлагаются экскурсии и развлекательные программы.
*Маленькая деревня Забродье — яркая и очень крепкая на сегодняшний день
нить в общем узоре Беларуси. Нить, связывающая поколения, судьбы,
исторические и культурные пласты нашей страны. И важно, чтобы она не
оборвалась, не исчезла.*