Пройти чайную церемонию и приготовить завтрак: что ещё можно сделать на выставке «СМИ в Беларуси»

Международная специализированная выставка «СМИ в Беларуси» проходит уже в 23-ий раз. Она собрала в стенах комплекса «Белэкспо» сотни отечественных и иностранных средств массовой информации.

Александр Карлюкевич, министр информации Республики Беларусь:

Отрадно, что на этой выставке будет много мероприятий практического характера, где будут разные эксперты и разные спикеры, которые будут касаться тем пиара, тем рекламы. Главная тема выставки 2019 года: 75-летие освобождения Беларуси, II Европейские игры и уникальность малой родины. Вишенка на торте – стенд сетевых СМИ.

Александр Карлюкевич:

Это новый вид средств массовой информации и отрадно, что сегодня уже на этой выставке представлен целый ряд электронных ресурсов. Они расскажут о своём опыте. Среди них есть и такой проект, который связан с методиками, с журналистскими практиками, который работает на базе Дома прессы и его учредителями являются БГУ, Белорусский союз журналистов и Министерство информации Республики Беларусь.

Львиная доля стендов отведена зарубежным коллегам. Один из самых колоритных организовали жители Поднебесной. На протяжении трёх дней у белорусов есть уникальный шанс постигнуть азы китайской философии, пройти традиционную чайную церемонию и научиться играть на древнейшем национальном инструменте.

Чен Вэйвэй, пресс-атташе и советник Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Мы демонстрируем именно прогресс и результат сотрудничества между двумя странами в этой области.

СТВ – ежегодный активный участник выставки форума. В ноябре на телеканале стартовал новый сезон. На выставке будут представлены как свежие продукты, так и давно полюбившиеся. День открытия ознаменовался презентацией программ информационной дирекции и обновлённого сайта. Кроме того, минчане и гости столицы смогли лично познакомиться с Юлией Огневой – ведущей программы «Неделя».

Ирина Передня, заместитель директора дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

«Утро. Студия хорошего настроения». Презентация состоится в пятницу на главной сцене – будут презентованы новые рубрики. Всё время будут какие-то розыгрыши, викторины. Интерактив со зрителями – это, скажем так, ключевой момент всей программы, которую организовали сотрудники канала. Также будет всеми любимая Татьяна Бородкина готовить прямо вот здесь на нашем стенде. Она проведёт мастер-класс «Как приготовить завтрак на скорую руку».

Гордость телеканала СТВ – проект «Живая классика». Презентация, по традиции, пройдёт в детский день – субботу, 4 мая. Почётными гостями станут победители конкурса юных чтецов. Также посетителей ждёт ещё один сюрприз – шоу-программа со «звёздами» белорусской эстрады и множество увлекательных конкурсов.