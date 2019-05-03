На 75 году ушёл из жизни исполнитель роли Чубакки Питер Мейхью
Новости США. В Америке на 75 году жизни скончался актёр Питер Мейхью, известный ролью Чубакки в фильмах саги «Звёздные войны». Об этом сообщается на странице мужчины в Twitter.
«Семья Питера Мейхью с глубочайшими любовью и печалью сожалеет о необходимости сообщить, что Питер ушёл от нас. Он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в своём доме в Техасе», – говорится в сообщении.
О смерти актёра также написал исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл.
«Он был нежнейшим из гигантов. Большой человек с ещё большим сердцем, который никогда не переставал вызывать у меня улыбку. Верный друг, которого я очень любил. Я счастлив, что смог разделить с ним воспоминания. Я стал лучшим человеком, благодаря знакомству с ним. Спасибо, Пит», – поблагодарил за всё Хэмилл.
Фото: twitter.com/HamillHimself
Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в Великобритании. Его дебют в кино состоялся в 1977 году в фильме «Синдбад и глаз тигра». Четвёртый эпизод «Звёздных войн» стал вторым фильмом Питера и той самой кинолентой, которая сделала его популярным.
Роль Чубакки Мейхью получил легко – ему лишь потребовалось дождаться своей очереди на кастинге, а затем встать в полный рост, поскольку Джордж Лукас хотел, чтобы обезъяноподобный инопланетянин был очень высоким. К слову, по разным источникам рост актёра составляет 2,18 – 2,21 метра.
Питер играл Чубакку во всех частях «Звёздных войн», кроме последней, однако в 9 эпизоде он был консультантом по этому персонажу.
Фото: twitter.com/TheWookieeRoars
В соцсетях фанаты киноэпопеи с грустью прощаются с актёром традиционными для вымышленной вселенной словами: «Да пребудет с тобой сила».
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