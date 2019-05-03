На 75 году ушёл из жизни исполнитель роли Чубакки Питер Мейхью

Новости США. В Америке на 75 году жизни скончался актёр Питер Мейхью, известный ролью Чубакки в фильмах саги «Звёздные войны». Об этом сообщается на странице мужчины в Twitter.

«Семья Питера Мейхью с глубочайшими любовью и печалью сожалеет о необходимости сообщить, что Питер ушёл от нас. Он скончался вечером 30 апреля в окружении своих родных в своём доме в Техасе», – говорится в сообщении.

О смерти актёра также написал исполнитель роли Люка Скайуокера Марк Хэмилл.

«Он был нежнейшим из гигантов. Большой человек с ещё большим сердцем, который никогда не переставал вызывать у меня улыбку. Верный друг, которого я очень любил. Я счастлив, что смог разделить с ним воспоминания. Я стал лучшим человеком, благодаря знакомству с ним. Спасибо, Пит», – поблагодарил за всё Хэмилл.