«Немец стреляет в меня из шкафа, но пуля прошла выше головы». История одного разведчика

Война застала Гришу Прищепного в 15 лет. Юноша собирался в стройотряд в родной Золотоноше, но речь Молотова оборвала все планы. Небо растерзали самолёты со свастикой. Немцы бомбили родной край. Патриотическое воспитание сыграло свою роль. Парень с первых дней настроил себя на Победу. В 1943 году получил квалификацию военного снайпера, и в 1944 году попал на фронт в 116-ю гвардейскую разведывательную роту.

Григорий Прищепный, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда мы прибыли в Беларусь, когда шла операция «Багратион». Появился старший лейтенант Подольский Александр Александрович, он задаёт вопрос: «Ребята, кто желает быть разведчиком?». Началась тренировка, синяки – всё это приходилось познавать на себе.

Так, начался путь молодого бойца. Форсировали реку Нарев и в июле 1944 года высадились на Арденнском плоскогорье. Прорвали линию обороны и вступили в Восточную Пруссию – оплот нацистской элиты. Вместе с напарником Володей Степанюком оказались в бауэрском поселении. В одном из домов обнаружили одинокую седую немку и пожалели. Оказалось, зря.

Григорий Прищепный:

Я спрашиваю: «Солдаты есть?», – молчание. Мы в масхалатах, у нас автоматы, гранаты и вдруг немец стреляет в меня из этого шкафа, но капюшон, который был, он просчитался, думал, что это голова. Пуля прошла выше головы. Правда, ослепила меня немного. Володя успел нажать крючок и он вывалился оттуда.

Все страхи пропали после выцветшего от слёз письма: при освобождении Днепропетровска погиб отец. Желание отомстить было сильнее обморожений и голода. Залив Фриш-Гаф шокировал и одновременно ободрил разведчиков. Немцы и техника – всё было разорвано в клочья. Повсюду стояла ужасная вонь. Вот она, расплата за геноцид. В апреле 1944 года Одерский плацдарм забрал 600 тысяч солдат. Тогда маршал Жуков впервые применил мощные прожекторы ПВО, которые ослепили врагов.

Григорий Прищепный:

На первой траншее сидит немец и у него ручейки какой-то тёмной жидкости, а это кровь из носа. Такая взрывная волна была, что сердечно-сосудистая система не выдерживала. Тем временем началась гонка, кто быстрее займёт Берлин: американцы с англичанами или Советский Союз?! Удача воздалась свыше. Маршалы Жуков и Конев окружили Берлин. 1 мая было водружено знамя Победы, а уже 8 мая немцы подписали акт о капитуляции. Дивизия Грица оказалась южнее и двигалась в сторону Бранденбурга. Там бравые разведчики открыли нетронутые за всю войну фляжки.

Григорий Прищепный:

И песни, и танцы, и баян пошёл – и всё, что только мог. Наша рота села на велосипеды и так мы приехали в Минск.