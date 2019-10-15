«Нельзя переохлаждать»: как правильно хранить семена зимой

Валерия Борисевич, корреспондент:

Дачный сезон подошёл к концу, но у огородников наверняка остались семена, которые ещё предстоит посадить следующей весной. Как поступить с драгоценными зернами, чтобы следующий сезон оказался богатым на урожай? Сейчас многие дачники наконец вздохнули с облегчением: осенние хлопоты подошли к концу, урожай собран, грядки подготовлены к зимовке. Осталось дело за малым: позаботиться о будущем урожае.

Елена – огородник со стажем, в её богатом арсенале можно найти почти всё: начиная от лука, заканчивая дыней и арбузом, но отдельное место на её грядках занимает настоящий царь-плод – томат. Женщина советует: чтобы в следующем году грядки цвели пышными побегами, стоит запомнить несколько хитростей.

Елена Каптюг, дачник:

Сегодня мы будем собирать семена томатов. Это сорт яблочный липецкий, где-то месяц полежал после снятия и он готов. Достаем все семена с мякотью, затем нам нужно залить водичкой и ждем 2-3 дня, чтобы началось брожение.

После того, как оно побродило, откидываем на мелкое сито и хорошенько промываем.

Настоящие эксперты в земледельческих делах советуют: за готовыми семенами нужен бдительный надзор, иначе можно по весне остаться вовсе без урожая! Специалисты уверяют: драгоценные зерна впитывают водяные пары из воздуха и отдают парообразную влагу, такой процесс называется «дыханием». Если температура воздуха будет в пределах 6-12 градусов, семена будут находиться в спячке, тем самым не теряя полезные элементы. Как только воздух прогреется свыше 12 градусов, зерна начнут активно «дышать», что обязательно приведёт к раннему прорастанию.

Игорь Пакуш, глава крестьянского хозяйства:

Семена – это зародыш следующего урожая. Семена нельзя переохлаждать. Для их хранения нужно хорошо проветриваемое помещение с достаточным количеством кислорода. Елена Каптюг:

После того, как семена хорошо высохли, это где-то неделю, вы складываете в пакеты с замком. Я их ничем не обрабатываю. Самая главная задача – хорошо высушить семена.