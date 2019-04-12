Примадонне – 70 лет. Показываем, как менялась Алла Пугачёва

Новости России. 15 апреля легендарной Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Большой юбилей певица встретит в кругу самых близких – семьи и друзей, а затем спустя несколько дней даст большой сольный концерт.

Накануне юбилея Алла Пугачева поразила поклонников новым имиджем (читать далее).

Аллу Пугачеву уже давно называют Примадонной российской эстрады. Она не только певица, но и композитор, актриса, режиссер и продюсер. В репертуар певицы входит более 500 песен, многие из которых стали настоящими хитами, а ее образ – одним из самых узнаваемых среди исполнителей. Ей было присвоено звание Народного артиста СССР.

С 1976 по 1990 Алла Пугачева неоднократно была признана лучшей певицей года. В 2010 году Алла Пугачева завершила гастрольную деятельность, но за ее жизнью продолжают следить миллионы поклонников – она принимает участие в телепередачах, бывает приглашенной гостьей на концертах, а также выпускает песни.

Мы заглянули в Instagram Аллы Пугачевой, за обновлениями которого следят около 2 миллионов человек, и посмотрели, что публикует одна из самых важных и влиятельных артисток на российской эстраде. Смотрите в нашей галерее, как менялась Примадонна.

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