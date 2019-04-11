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Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт

11 апреля 2019 18:27
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Новости Беларуси. По минскому району Уручье гуляет ручной гусь и пристаёт к прохожим. Забавное видео прислал участник группы СТВ в «Одноклассниках» (https://ok.ru/ctvby) Олег.

Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт-1

Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт-3

Олег:
Вчера в Уручье по улице гулял бесхозный гусь. Птица совсем ручная. Он был очень забавный, прохожие останавливались, смотрели и не знали, что с ним делать. И решили его заснять. 

Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт-6

Откуда взялась гиперобщительная птица, неизвестно. Как рассказал автор видео Олег Лысак, он работает в ЖЭУ. Он и его коллеги заметили гуся на улице Городецкой.

Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт-9


Автор фото: Олег Лысак

Водоёмы в этом районе есть, но расположены достаточно далеко, по гусиным меркам – минутах в 10 ходьбы человеческим шагом. Возможно, птица домашняя – на одном из фото видна шлейка, наподобие собачьей.

# Необычное # калейдоскоп

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