Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт

Новости Беларуси. По минскому району Уручье гуляет ручной гусь и пристаёт к прохожим. Забавное видео прислал участник группы СТВ в «Одноклассниках» (https://ok.ru/ctvby) Олег.
Новости Беларуси. По минскому району Уручье гуляет ручной гусь и пристаёт к прохожим. Забавное видео прислал участник группы СТВ в «Одноклассниках» (https://ok.ru/ctvby) Олег.
Олег:
Вчера в Уручье по улице гулял бесхозный гусь. Птица совсем ручная. Он был очень забавный, прохожие останавливались, смотрели и не знали, что с ним делать. И решили его заснять.
Откуда взялась гиперобщительная птица, неизвестно. Как рассказал автор видео Олег Лысак, он работает в ЖЭУ. Он и его коллеги заметили гуся на улице Городецкой.
Автор фото: Олег Лысак
Водоёмы в этом районе есть, но расположены достаточно далеко, по гусиным меркам – минутах в 10 ходьбы человеческим шагом. Возможно, птица домашняя – на одном из фото видна шлейка, наподобие собачьей.