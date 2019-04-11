Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт

Новости Беларуси. По минскому району Уручье гуляет ручной гусь и пристаёт к прохожим. Забавное видео прислал участник группы СТВ в «Одноклассниках» (https://ok.ru/ctvby) Олег.

Олег:

Вчера в Уручье по улице гулял бесхозный гусь. Птица совсем ручная. Он был очень забавный, прохожие останавливались, смотрели и не знали, что с ним делать. И решили его заснять.

Откуда взялась гиперобщительная птица, неизвестно. Как рассказал автор видео Олег Лысак, он работает в ЖЭУ. Он и его коллеги заметили гуся на улице Городецкой.



Автор фото: Олег Лысак