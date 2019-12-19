Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница

Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда.

Фото: instagram.com/gerber

Многие люди задаются вопросом: что нужно, чтобы стать знаменитым? Иногда для этого достаточно быть милым ребёнком и попасть на глаза талантливой художнице.

Фото: instagram.com/gerber

Энн было четыре месяца, когда проживающая с ней по-соседству Дороти Хоуп Смит сделала углём набросок девочки. Позже художница отправила свой рисунок на конкурс и выиграла. Вот так Кук обрела известность.

Фото: instagram.com/gerber

Впрочем, несмотря на яркое начало, жизнь Энн прожила вполне обычную. Женщина стала учителем английского языка и писательницей. Её коллеги и ученики отмечали преданность преподавательницы своему делу.

Фото: instagram.com/gerber (С правнучкой)

Кстати, у некогда маленькой девочки с обложки уже давно есть свои правнуки. У Кук четыре ребёнка, а вот число внуков и правнуков остаётся тайной.

Фото: Facebook / Gerber (С детьми и их супругами)