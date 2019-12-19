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Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница

19 декабря 2019 11:31
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Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница-1

Фото: instagram.com/gerber 

Многие люди задаются вопросом: что нужно, чтобы стать знаменитым? Иногда для этого достаточно быть милым ребёнком и попасть на глаза талантливой художнице. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница-4

Фото: instagram.com/gerber 

Энн было четыре месяца, когда проживающая с ней по-соседству Дороти Хоуп Смит сделала углём набросок девочки. Позже художница отправила свой рисунок на конкурс и выиграла. Вот так Кук обрела известность. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница-7

Фото: instagram.com/gerber 

Впрочем, несмотря на яркое начало, жизнь Энн прожила вполне обычную. Женщина стала учителем английского языка и писательницей. Её коллеги и ученики отмечали преданность преподавательницы своему делу. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница-10

Фото: instagram.com/gerber (С правнучкой) 

Кстати, у некогда маленькой девочки с обложки уже давно есть свои правнуки. У Кук четыре ребёнка, а вот число внуков и правнуков остаётся тайной. 

Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница-13

Фото: Facebook / Gerber (С детьми и их супругами) 

Ранее мы показывали детские фотографии знаменитостей.

Попробуйте угадать, кто на снимке (здесь подробности). 

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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