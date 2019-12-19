Её лицо известно всему миру. Но это простая учительница

Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда.
Энн Тернер Кук недавно отметила свой 93 день рождения. Вот уже более 90 лет женщина является лицом всемирно известного бренда.
Фото: instagram.com/gerber
Многие люди задаются вопросом: что нужно, чтобы стать знаменитым? Иногда для этого достаточно быть милым ребёнком и попасть на глаза талантливой художнице.
Фото: instagram.com/gerber
Энн было четыре месяца, когда проживающая с ней по-соседству Дороти Хоуп Смит сделала углём набросок девочки. Позже художница отправила свой рисунок на конкурс и выиграла. Вот так Кук обрела известность.
Фото: instagram.com/gerber
Впрочем, несмотря на яркое начало, жизнь Энн прожила вполне обычную. Женщина стала учителем английского языка и писательницей. Её коллеги и ученики отмечали преданность преподавательницы своему делу.
Фото: instagram.com/gerber (С правнучкой)
Кстати, у некогда маленькой девочки с обложки уже давно есть свои правнуки. У Кук четыре ребёнка, а вот число внуков и правнуков остаётся тайной.
Фото: Facebook / Gerber (С детьми и их супругами)
Ранее мы показывали детские фотографии знаменитостей.
Попробуйте угадать, кто на снимке (здесь подробности).