Скандал с белорусским гимном на чемпионате Европы в вопросах и ответах: видео посмотрели почти 2 миллиона раз

Новости Беларуси. В минувшую субботу 22 июля в сети появилось видео инцидента, произошедшего с белорусской спортсменкой на Чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров, который проходит в Италии. Сейчас ролик стал интернет-хитом – за несколько дней видео посмотрели около двух миллионов раз. Мы решили ответить на самые частые вопросы, которые касаются этой ситуации. Что произошло? Легкоатлетка из Беларуси Виолетта Скворцова завоевала золотую медаль в тройном прыжке на юниорском Чемпионате Европы. Во время традиционной церемонии награждения, где тройке победителей вручаются медали, произошел неприятный курьез. Вместо гимна Беларуси заиграл гимн другой страны – как оказалось позже, Боснии и Герцеговины. Скворцова не стала слушать чужой гимн на пьедестале, сошла с него и отошла в сторону.

Источник: facebook.com/bogdan.korovets

Как разрешился инцидент? Данный поступок грозил девушке дисциплинарным взысканием и, вероятно, даже дисквалификацией. Однако спортсменка не согласилась вернуться на пьедестал, потому что гимн ее страны не был исполнен. Организаторы признали свою ошибку, принесли Виолетте Скворцовой и белорусской команде извинения и провели повторную церемонию награждения.

Фото: vadim_devyatovskiy

Как прокомментировала ситуацию спортсменка? Ответ Виолетты Скворцовой был опубликован на сайте Белорусской федерации легкой атлетики. По ее словам, когда во время второго награждения заиграл правильный гимн, то она почувствовала радость за то, что гимн звучит. А во время первой церемонии девушка сначала не смогла понять, что играет не та мелодия – она подумала, что это просто другая версия национального гимна. Как отмечает Виолетта, она понимала, что нарушает традиционную процедуру и что за это в отношение нее могут быть применены санкции. Виолетта Скворцова, легкоатлетка:

Мы столько сил тратим для этого мгновения. Для меня это очень важно. Я настраивалась. Я очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/vadim.devyatovskiy

Как прокомментировал ситуацию председатель Федерации легкой атлетики? На своей странице в социальной сети Вадим Девятовский посвятил поступку спортсменки целый пост, в котором он отметил, что это был очень искренний и смелый шаг. Также Девятовский ответил на обвинения в адрес Виолетты, подчеркнув, что речи об умышленном пиаре и быть не может. По его словам, чувства девушки могут понять только профессиональные спортсмены, которые ради этих нескольких минут отдают годы жизни.

Как отреагировали соцсети на поступок белоруски? Под видео, на котором запечатлен поступок Виолетты, более семи тысяч комментариев. Пользователи отмечают, что глядя на ее действия охватывает настоящая гордость за страну и за спортсменку. К слову, комментируют поступок легкоатлетки не только белорусы, но и жители других стран.



«Уважение белоруске из Словении. Что это за «соревнование», которое не уважает народы»,



«Уважение из России..! Молодец девочка… Гордость за свою страну дорогого стоит»,



«Класс! Мужественный поступок. Сразу всем понятно, что перед ними не карьерист, а спортсмен с Большой буквы, борющийся за престиж страны, а не за свой кошелёк! Огромное уважение! Россия с тобой, маленький, но очень большой человек!﻿»,



«Молодец. Уважение из Южной Кореи»,



«Молодец. Молодая девчонка показала с каким достоинством надо себя вести. Браво!»,



«Девочка поступила очень мужественно! Честь своей Отчизны для нее выше угрозы дисквалификации и краха спортивной карьеры. Надеюсь ее ждет впереди еще множество медалей побед».

Фото со страницы Виолетты Скворцовой в соцсетях