Потерявшийся хорёк нашёл себе новых хозяев и забрался к ним в постель. Такого они точно не ожидали

Не всегда пропажа находится её владельцем. Например, потерявшийся хорёк решил не возвращаться к хозяину, а найти новых друзей. Сделал он это, конечно, без спроса у обеих сторон.

Как рассказало издание Bristol Post, целью зверька стала молодая пара, которая к приходу гостя была явно не готова – она уже давно легла спать. Однако животное не растерялось. Желая больше внимания и тепла, оно забралось на кровать и легло рядом с хозяевами дома.