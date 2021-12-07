Потерявшийся хорёк нашёл себе новых хозяев и забрался к ним в постель. Такого они точно не ожидали
Не всегда пропажа находится её владельцем. Например, потерявшийся хорёк решил не возвращаться к хозяину, а найти новых друзей. Сделал он это, конечно, без спроса у обеих сторон.
Как рассказало издание Bristol Post, целью зверька стала молодая пара, которая к приходу гостя была явно не готова – она уже давно легла спать. Однако животное не растерялось. Желая больше внимания и тепла, оно забралось на кровать и легло рядом с хозяевами дома.
Фото: Bristol Animal Rescue Centre
Влюблённые увидели гостя только утром. Вероятно, у пары уже есть питомец, поэтому появление нового приятеля изначально не было замечено. После пробуждения молодые люди сообщили о ночном госте службе спасения животных.
Специалисты осмотрели хорька и опубликовали объявление, где рассказали о находке. Их старания были не напрасны: владельцы нашлись и связались со спасателями. Сейчас хорёк находится дома.
Спасатели решили, что такое поведение животного могло быть спровоцировано неправильным уходом. Ведь для комфорта хорькам нужны просторная клетка, отдельная территория для игр, а также температура в здании не должна превышать 21 градус.
Фото: Bristol Animal Rescue Centre
Некоторые питомцы сами решают уйти от своих кормильцев, а у кого-то даже не спрашивают. Узнать, как юноша избавился от вредного кота своей девушки ради счастливых отношений, можно здесь.