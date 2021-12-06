Бороться можно и нужно. Топ-5 способов предотвратить тревожность

Наверное, каждый человек сталкивался со стрессовыми ситуациями, из-за которых испытывал тревожность. Но что делать, если такое чувство возникает произвольно? На этот случай мы подготовили несколько советов, которые помогут вам избавиться от этого недуга.

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Сделайте детальный анализ происходящего Причиной возникновения тревожности может стать неопределённость в чувствах или действиях. Например, вы боитесь, что друг прекратит с вами общение. Прежде чем впадать в панику, нужно обратиться к фактам: как часто вы проводите время вместе, уделяет ли он вам своё внимание, проявляет ли заботу и т.д. Исходя из полученных результатов, сделайте определённые выводы и составьте план действий. К примеру, разнообразить общий досуг. После этого вы поймёте, как надо действовать, поэтому и чувство тревоги пройдёт. Такой способ применяется во всех сферах жизни.

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Увеличьте ежедневную активность Доказано, что сидячий образ жизни увеличивает чувство тревоги. Работа в офисе может негативно сказываться на психическом состоянии человека, однако компенсировать это вечерними походами в зал нельзя. Важно выполнять упражнения утром и вечером, а также проявлять минимальную физическую активность в рабочее время, если это возможно.

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Наладьте режим сна Именно во время сна наш организм восстанавливается (в том числе и нервная система). За 8-10 часов мы успеваем заново запастись ресурсами на новый день. При этом рекомендуется ложиться до полуночи, чтобы всевозможные полезные гормоны успели выработаться за то время, пока мы спим.

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Постарайтесь правильно дышать Одним из симптомов тревожности является прерывистое дыхание. Чтобы это предотвратить, рекомендуется делать дыхательную гимнастику. Существуют универсальные упражнения, для выполнения которых не нужны определённые условия. Необходимо принять удобное положение (опустить руки на колени, а ступни – на пол), закрыть глаза и медленно вдыхать, считая при этом до четырёх, после нужно так же спокойно выдохнуть, увеличивая продолжительность данного процесса на две секунды. Постарайтесь по возможности отвлечься Занятия любимым делом, просмотр фильмов или чтение книг – отвлекающие факторы от ненужных мыслей. Порой, чтобы прийти в себя, достаточно погрузиться в новое дело, на время позабыв о старом. В таком случае вы получите заряд позитивных эмоций и сможете легче и быстрее справиться со стрессом.

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