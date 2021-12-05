Распространённый, но малоизвестный. Кто такой амбиверт и как его распознать?

Мы привыкли делить людей на интровертов и экстравертов. Однако учёные уже давно сошлись во мнении, что такой подход неправильный, ведь многое зависит от ситуации и настроения человека. Людей, которые в зависимости от внешних факторов приобретают черты как интровертов, так и экстравертов, называют амбивертами. Давайте посмотрим, какие признаки присущи этому типу личности. Комфорт как в шумной компании, так и наедине с собой Амбиверт может быть в центре внимания, хорошо ладить с людьми и легко идти на контакт. С таким человеком невозможно заскучать, ведь он всегда найдёт тему для разговора. Однако для данного типа характера присуще желание иногда проводить время в одиночестве, окружая себя домашним уютом.

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Разное проявление эмоций Обычно амбиверты фильтруют свои эмоции, показывая окружающим только то, что они сами хотят продемонстрировать. Этой особенностью данный тип характера и отличается от экстравертов, которые ярко выражают свои чувства, и интровертов, где присущая низкая эмоциональность.

Фото: pixabay.com

Комфортная работа как в команде, так и самостоятельно Амбиверту не доставляет сложности работать в большом коллективе, он не будет чувствовать стеснения или скованность. Но в определённых ситуациях амбиверты без труда будут курировать работой самостоятельно, не взаимодействуя с коллегами. Частая смена настроения Такому темпераменту характерны «эмоциональные качели». Сегодня они активны, берутся с энтузиазмом за новое дело, а на следующий день этого же человека просто не узнать: он апатичен, абсолютно ничего не хочет и без причины грустит.

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