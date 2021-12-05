Распространённый, но малоизвестный. Кто такой амбиверт и как его распознать?
Мы привыкли делить людей на интровертов и экстравертов. Однако учёные уже давно сошлись во мнении, что такой подход неправильный, ведь многое зависит от ситуации и настроения человека. Людей, которые в зависимости от внешних факторов приобретают черты как интровертов, так и экстравертов, называют амбивертами. Давайте посмотрим, какие признаки присущи этому типу личности.
Комфорт как в шумной компании, так и наедине с собой
Амбиверт может быть в центре внимания, хорошо ладить с людьми и легко идти на контакт. С таким человеком невозможно заскучать, ведь он всегда найдёт тему для разговора. Однако для данного типа характера присуще желание иногда проводить время в одиночестве, окружая себя домашним уютом.
Разное проявление эмоций
Обычно амбиверты фильтруют свои эмоции, показывая окружающим только то, что они сами хотят продемонстрировать. Этой особенностью данный тип характера и отличается от экстравертов, которые ярко выражают свои чувства, и интровертов, где присущая низкая эмоциональность.
Комфортная работа как в команде, так и самостоятельно
Амбиверту не доставляет сложности работать в большом коллективе, он не будет чувствовать стеснения или скованность. Но в определённых ситуациях амбиверты без труда будут курировать работой самостоятельно, не взаимодействуя с коллегами.
Частая смена настроения
Такому темпераменту характерны «эмоциональные качели». Сегодня они активны, берутся с энтузиазмом за новое дело, а на следующий день этого же человека просто не узнать: он апатичен, абсолютно ничего не хочет и без причины грустит.
Гибкость в общении
Амбивертам комфортно общаться как с экстравертами, так и с интровертами. Они не будут перетягивать одеяло на себя, давая возможность выговориться собеседнику, но при этом обесценивать свои чувства они также не позволят. Такие люди умеют трезво оценивать ситуацию, что помогает им принять правильное решение и увидеть полноценную картину происходящего.
Однако каждому человеку, независимо от его темперамента, нужна поддержка. Узнать, как правильно приободрять, можно здесь.