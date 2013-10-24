Посылки и письма: почему их доставка занимает много времени?

Вам пришла посылка из-за границы! Но чтобы ее получить, придется подождать, пока она пройдет ряд процедур.

К примеру, все международные отправления в обязательном порядке отправляются в зону таможенного контроля. Бандероли тысячами приходят сюда со всех концов света. Но несмотря на огромное количество, ни одна посылка не останется без внимания. исключения - отправления из России и Казахстана. Их на таможне не досматривают, рассказали корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

Каждая бандероль пропускается через специальный рентген-аппарат, с помощью которого можно легко определить, что скрыто внутри.

Что только не пытаются пересылать в этих коробках! Одежду, продукты питания, технические элементы и даже саженцы! Но как только обнаруживается, что в почтовом отправлении есть недопустимые предметы, ручного досмотра не избежать.

Сергей Слыш, заместитель начальника отдела таможенного оформления и контроля Минской региональной таможни:

Всемирная почтовая организация установила перечень товаров, которые запрещены, ограничены к перемещению. Это семена, валюта, алкогольная продукция, табак, оружие и инструменты схожие с оружием.

Если возникают сомнения в заявленной стоимости бандероли, посылку также могут вскрыть и пересчитать ее содержимое.

Если посылка не прошла таможенный контроль, ее посылают обратно отправителю. Другое дело с письмами. Их досматривают выборочно. Конечно, читать ваше письмо никто не будет, но если в конверте вы попытаетесь переслать недопустимые предметы, его тут же проверят с особым пристрастием.

Международные почтовые отправления сегодня весьма популярны. В среднем за две недели их приходитв Беларусь свыше 55 тысяч. А это значит, что каждый инспектор таможни за это время проверил больше 4 тысяч посылок. И благодаря таким проверкам, за полгода в бюджет было начислено свыше одного миллиарда рублей. Поэтому будьте бдительны, когда пересылаете почтовые отправления за границу!