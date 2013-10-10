«Христофоровцы» Денис Липень и Сергей Комиссаров создали собственный проект - театр сатиры «Комиссариат»

Вам знакомы фамилии Липень и Комиссаров? Да-да, это именно те комики, которых вы видели в театре «Христофор», в юмористических телепередачах на российских каналах! Для поклонников их творчества хорошая новость – новый проект - театр сатиры «Комиссариат» можно будет увидеть на всех концертных площадках страны, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Сергей Комиссаров, артист:

Артист разговорного жанра - это такие коты! Всех котов в один в один кошатник! И у нас что-то получилось!

В этом проекте собрались все известные сатирики Беларуси, которые выступали сольно. К примеру, Денис Липень – лауреат многих международных премий, известный пародист, участник российских юмористических телепрограмм. А Сергей Комиссаров является автором всех номеров. Но, не смотря на то, что Сергей уже более 17 лет пишет сценарии концертных и юмористических программ, работа над созданием одной шутки иногда может затянуться надолго!

Сергей Комиссаров, артист:

Иногда очень долго мучаешь, мучаешь, мучаешь… 2, 3 дня, неделю. Перерабатываешь, переписываешь. Боже, ну уже кажется, что вот - смешно. А выходит в оборот на концерте, и вижу, что не получилось. А бывает совершенно спонтанно родится, за 2-3 минуты. Я вышел, по парку сделал один круг и номер был уже готов.

Единственным минусом своей работы артисты считают недолговечность номеров. Вот певцы могут исполнять одну песню много лет и оставаться популярными, а артисты разговорного жанра на каждое выступление просто обязаны приходить с новыми шутками!

Сергей Комиссаров, артисты:

Как недавнос казал в Юрмале Юрий Гальцев, профессионалы это те, кто закрепляют, а непрофессионалы это те, кто бегут дальше, так что, друзья, я сейчас расскажу вам тот номер, который вы уже видели 150 раз. И он сорвал аплодисменты зрительного зала. Но если бы он не сделал это предисловие, то зритель бы просто его не понял и помидорами закидал бы. Артистам разговорного жанра не нужно иметь красивый голос, как у меня, или некрасивый и скрипучий, как у Дениса Липеня. Главное, для артистов разговорного жанра, харизматика.

Однако не смотря на возникающие время от времени трудности, артисты никогда не унывают, и на каждом полуторачасовом шоу выкладываются на все 100%!