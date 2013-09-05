Певец Дмитрий Сергеев представит Беларусь на фестивале "Восточный базар" в Крыму

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. IХ Международный телевизионный конкурс-фестиваль этнического, фольклорного популярного эстрадного вокального искусства "Восточный базар" открывается сегодня на побережье Крымского полуострова в Судаке, сообщила корреспонденту БЕЛТА продюсер и ведущая проекта от Беларуси Анастасия Гузель-Ганиева.



В конкурсе примут участие исполнители из 25 стран. Среди них - Украина, Россия, Молдова, Узбекистан, Греция, Турция, Азербайджан, Грузия, Испания.



Беларусь на форуме представит Дмитрий Сергеев - солист Молодежного театра эстрады, преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств по классу вокала.



Конкурс продлится четыре дня. В программе - торжественное открытие, два соревновательных дня, финал и гала-концерт. По условию, каждый участник должен будет исполнить три песни в стиле этнопоп на родном языке.



Прямую трансляцию финала "Восточного базара" 8 сентября проведет телеканал СТВ. Комментировать шоу будут Нина Богданова и Антон Мартыненко. Членом жюри от Беларуси станет Эдуард Ханок.



Цель и задача конкурса-фестиваля - всемирная поддержка талантов в области популярной и народной музыки, сохранения и развития народных традиций, расширения международных творческих связей, пропаганды идей мира, дружбы, взаимопонимания и укрепления культурно-духовного сотрудничества между странами Запада и Востока.

http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Pevets-Dmitrij-Sergeev-predstavit-Belarus-na-festivale-Vostochnyj-bazar-v-Krymu_i_645549.html