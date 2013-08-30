В новом сезоне на телеканале СТВ – «ХОРоШОУ»!

Сезон на телеканале СТВ открылся ярко и музыкально – с проекта «ХОРоШОУ», который собрал на одной сцене самых талантливых хористов со всей Европы. Классика и рок, фолк и поп-музыка, хип-хоп и регги – там, где «ХОРоШОУ», нет никаких ограничений!

Восемь хоров из Беларуси, России, Украины, Литвы, Эстонии, Польши, Сербии и Франции выясняли отношения в Минске, используя при этом только силу искусства. Битва получилась зрелищной, ведь в дело вступили не только прекрасные голоса, но и продуманная хореография, а также творческая эрудиция и смекалка. Два полуфинальных этапа и финал определили самых талантливых и голосистых.

С пристальным вниманием наблюдали за этим процессом люди, которым выпала честь «жюрить» хористов. Известная эстонская певица Анне Вески, победительница «Евровидения-2007» Мария Шерифович, исполнитель советского хита «Птица счастья» Николай Гнатюк, лидер легендарной группы «Червоны гитары» Северин Краевский не только судили конкурсантов, но и продемонстрировали собственное мастерство. Вели самое музыкальное шоу сезона Антон Мартыненко и Илона Броневицкая.

– Хоровое пение – это совершенно фантастическое искусство, – не сдержала эмоций Броневицкая. – Это все то, что мы имеем от песни, помноженное на сто человек.

Беларусь на конкурсе представляет a cappella хор Medley. Ребята собрались только в этом году, но уже имеют богатый репертуар. Творческая смелость – вот принцип хористов из Минска, они смело исполняют произведения в стиле рок, поп, хип-хоп, делают кавер-версии, поют собственные творения. Кстати, Medley – самые юные участники проекта.

«ХОРоШОУ» выходит в эфир в сентябре, и тогда зрители смогут увидеть не только выступления хоров, но и жизнь за кулисами. Полуфиналы проекта будут транслироваться 14 и 21 сентября, а финальная битва «ХОРоШОУ» выйдет 28 сентября.

http://zn.by/v-novom-sezone-na-telekanale-stv%C2%A0%E2%80%93-%C2%ABkhoroshou%C2%BB.html