Постарался ради внука. Дедушка сделал колыбельку в виде лодки

Дедушка сделал колыбельку для своего внука. Она выполнена в таком стиле, словно в прошлом мужчина был моряком.
У малыша появилась возможность спать в миниатюрной лодке, которая специально приспособлена для ребёнка. Увы, как предположили пользователи, такую колыбельку родители сына не смогут использовать долго.
Фото: reddit.com/user/Master1718
Дело в том, что края у лодки слишком низкие, и когда малыш научится подниматься, будет риск выпадения из колыбельки. Впрочем, комментаторы похвалили труды дедушки.
Несколько лет назад мы рассказывали о пожилом человеке с Бермудских островов, который хотел зарядить позитивом окружающих.
Мужчина желал всем прохожим хорошего дня – здесь подробнее.