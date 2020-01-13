Постарался ради внука. Дедушка сделал колыбельку в виде лодки

Дедушка сделал колыбельку для своего внука. Она выполнена в таком стиле, словно в прошлом мужчина был моряком.

У малыша появилась возможность спать в миниатюрной лодке, которая специально приспособлена для ребёнка. Увы, как предположили пользователи, такую колыбельку родители сына не смогут использовать долго.