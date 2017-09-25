Постараемся не подвести: что пишет продюсер фильма «Нелюбовь», выдвинутого на премию «Оскар» от России

Новости России. Несколько дней назад стал известен фильм, который выдвинут на соискание премии «Оскар» от России. Им стала драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», которая была награждена призом жюри на Каннском кинофестивале. Это «Нелюбовь»? Продюсер Александр Роднянский и его дневник с Каннского кинофестиваля Это вторая работа Андрея Звягинцева, которая претендует на престижную премию Американской киноакадемии. В 2015 году фильм «Левиафан» не стал лауреатом премии, но получил «Золотой глобус».

Александр Роднянский (слева) и Андрей Звягинцев (справа). Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

Продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский на своей странице в Instagram отметил, что команда постарается не подвести. Александр Роднянский, продюсер:

В этом году фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» уже представлял Россию на самом престижном фестивале мира – Каннском кинофестивале. Теперь мы поборемся за главную кинопремию мира. Решением российского оскаровского комитета именно «Нелюбовь» представит нашу страну в гонке за Оскар. На фото премьера «Нелюбви» в Каннах. Лицо актера Алексея Розина отражает наши эмоции. Спасибо коллегам, оказавшим нам доверие! Постараемся не подвести!

Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

Главные фильмы в творческой карьере Андрея Звягинцева В начале июня «Нелюбовь» вышла в широкий прокат в России. Во время премьеры Роднянский рассказывал, что создателей картины волнуют отзывы зрителей. Александр Роднянский (запись от июня 2017 года):

За последние десять дней я прочитал, наверное, больше 70 профессиональных рецензий на фильм, подавляющее большинство из которых были положительными. Хотя каждый кинокритик увидел в «Нелюбви» что-то свое, подчас неожиданное даже для нас.

Мне очень понравилось то, как определил фильмы Звягинцева автор британского издания The Upcoming – «эпическая интимность». Но с много большим волнением мы читаем сейчас отзывы российских зрителей и благодарны всем неравнодушным. Всем, кого фильм взволновал, тронул, задел или заставил задуматься. Ведь об этом мы и мечтали, выпуская фильм в прокат без поддержки телеканалов и с более чем скромным бюджетом на продвижение.

Андрей Звягинцев. Фото: instagram.com/alexander.rodnyansky

Рассказал продюсер и о том, как подбирались актеры на главные роли в «Нелюбви». Александр Роднянский (запись от июня 2017 года):

Андрей Звягинцев – перфекционист. И речь идет не только о съемочном процессе, в рамках которого бывает и 36 дублей одного кадра (как, например, было с кадром с выбегающими из школы учениками). Предельная точность и видение фильма в мельчайших деталях – это его отличительная черта во всех решениях, принимаемых как на площадке, так и на всех стадиях производства. Выбор артистов на главные роли, к примеру, занял более полугода и проходил в четыре этапа. На роль Алеши пробовались 250 детей. Некоторые артисты, изначально пробовавшиеся на одну роль, в результате были приглашены на другую. Алексей Фатеев (координатор поисково-спасательного отряда в фильме) изначально пробовался на роль Бориса. А вот с исполнительницей роли Жени – Марьяной Спивак – вышла занятная история: она была первой актрисой, приглашённой на пробы. И несмотря на то, что после нее Андрей встречался еще с очень многими претендентками, эта роль досталась именно ей. Марьяна – актриса в третьем поколении. Она внучка Жанны Прохоренко (героини легендарного фильма «Баллада о солдате», который, как и наш фильм, получил приз жюри Каннского кинофестиваля, но на 57 лет раньше) и дочь актеров Тимофея Спивака и Екатерины Васильевой (учительница в фильме «Гостья из будущего»). Сыграла Марьяна в нашем фильме совершенно потрясающе. А в квартире наших героев есть фотография Жанны Прохоренко... Попробуйте найти?

Марьяна Спивак. Кадр из фильма «Нелюбовь»