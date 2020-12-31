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Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски

31 декабря 2020 11:34
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Анастасия Макеева, корреспондент:
90 км от Минска и вы в гостях у кочевых племен и хаски.

Посреди соснового леса типи, юрты, шаманские танцы. Как на Борисовской земле прописался караван традиций? 

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -1

Виктор Ларин, владелец усадьбы:
Этот подарок судьбы в свое время уничтожил 500 сортов фиалок, после чего мы передумали заниматься цветами и начали заниматься собаками.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -3

Юлия Красная, владелица усадьбы:
Завели старшему сыну хаски. Она съела действительно весь дом, наш мозг начал работать. Мы создали вот такой проект – дом кочевника. И теперь у нас не только одна хаски, теперь у нас уже десять. Связались с нашими родственниками в Средней Азии, они помогли связаться с коллегами из Монголии. И вот потихоньку мы стали собирать экспонаты.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -5

Так и вырос экзотический город. Отправляемся в гости к монголам. Испокон веков этот народ занимался животноводством. И даже несмотря на то, что они входят в тройку лучших наездников мира, в шахматах вместо фигурки коня любимый верблюд. Как только у него заканчивался подножный корм, переезжали на новые молочные места. Разобрали юрту и вперед.

Джамбул:
Если детей в юрте станет больше, что будут делать взрослые, ставить вторую юрту? Нет. Они будут расширять вот эту юрту. Здесь все связано только веревками, поэтому очень легко развязать и немножко изменить конструкцию. В современных юртах стоят печки, а в старину вместо печек в центре было место для костра.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -7

В XXI веке в юртах есть все гаджеты, но традициям не изменяют. Не дай бог, вам наступить на порог. Оскорбление ниже плинтуса. Юрта строго делится на мужскую и женскую половину. И пока юноша не построит жилище сам, о женитьбе может не мечтать.

Джамбул:
В каждой юрте есть солнечные часы. Это 12 символов восточного календаря – змея, дракон. Как они работают до сих пор? Первые лучи попадают на овцу, когда раньше не было часового измерения, был час овцы.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -9

Внутри все расписано яркими красками, в степи по ним жажда. Светло-оранжевый поклон солнцу, дань буддизму. 

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -11

Джамбул:
На вас я сейчас надел праздничный головной убор моей жены. У монголов более 100 головных уборов, они не имеют названия, но каждый головной убор предназначен для определенных дел.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -13

Путешествие вокруг света продолжаем в индейском типи. Кстати, в Северной Америке это не диковинка, племена там кочуют по сей день. Раньше пирамиды из деревянных шестов были покрыты шкурами оленей и бизонов. Передвигались в типи только по часовой стрелке. Женщинам отведена южная сторона, мужчинам северная. А в 7 лет мальчики уже считались взрослыми и ходили с отцами на охоту. За каждый подвиг вождь вручал по перу, так что по венцу можно было судить о храбрости.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -15

Апони:
Огонь в типи горит всегда: и днем, и ночью. Ночью за огнем следила самая пожилая женщина в семье: это бабушка или прабабушка. Она играла вот на таком музыкальном инструменте – это калимба.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -17

Не юрта, а арктическое царство. По легенде, могучий Чысхаан явился из Северного Ледовитого океана и принес с собой жуткий холод. Однажды его очаровала девушка. Искры от любви залетали в каждый дом и дарили тепло. Но с первыми лучами солнца Чисхан растаял. Так красавица превратилась в северную звезду, которая каждый новый год ждет встречи с любимым.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -19

Чысхаан:
Дети приходят и спрашивают, как меня зовут. Сразу начинается «чизкейк». Вообще Чысхаан – это полубык, получеловек, считается, что вся сила Чысхаана заключается в рогах. Чем больше у Чысхаана рога, тем крепче морозы.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -21

Пованговать на будущее поможет и друг камней шаман. В его тюркской юрте ритуальные танцы не соскучишься. Аутентичный алтайский бубен из дерева и кожи оленихи защитит от всего плохого.

Лелекай:
Обратите внимание на саму ручку, на что похоже? На человека. Данный человечек правильно называется тотем. Он признан защищать шаманов от злых духов.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -23

Каждому шаман дарит ленточку. Повяжите ее на волшебном дереве, задобрите наступающий. Если повезет с погодой, можно устроить покатушки на нартах. В свое время на Аляске северные друзья поставили рекорд в 18 км без остановки. 

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -25

Виктор Ларин:
Ни для какой охраны, службы они не способны. Кто угодно, зайдя на территорию, собаки его оближут с ног до головы, помогут еще вынести все имущество и будут служить верой и правдой новому хозяину.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -27

Чукчи, эскимосы брали их с собой на ночлег для того, чтобы согреваться в лютые морозы.

Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски -29

Вперед за приключениями!

# Год малой родины # калейдоскоп # Анастасия Макеева # Места отдыха

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