Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Необычная усадьба в Борисове, где живут сибирские хаски

Анастасия Макеева, корреспондент:

90 км от Минска и вы в гостях у кочевых племен и хаски. Посреди соснового леса – типи, юрты, шаманские танцы. Как на Борисовской земле прописался караван традиций?

Виктор Ларин, владелец усадьбы:

Этот подарок судьбы в свое время уничтожил 500 сортов фиалок, после чего мы передумали заниматься цветами и начали заниматься собаками.

Юлия Красная, владелица усадьбы:

Завели старшему сыну хаски. Она съела действительно весь дом, наш мозг начал работать. Мы создали вот такой проект – дом кочевника. И теперь у нас не только одна хаски, теперь у нас уже десять. Связались с нашими родственниками в Средней Азии, они помогли связаться с коллегами из Монголии. И вот потихоньку мы стали собирать экспонаты.

Так и вырос экзотический город. Отправляемся в гости к монголам. Испокон веков этот народ занимался животноводством. И даже несмотря на то, что они входят в тройку лучших наездников мира, в шахматах вместо фигурки коня – любимый верблюд. Как только у него заканчивался подножный корм, переезжали на новые молочные места. Разобрали юрту и вперед. Джамбул:

Если детей в юрте станет больше, что будут делать взрослые, ставить вторую юрту? Нет. Они будут расширять вот эту юрту. Здесь все связано только веревками, поэтому очень легко развязать и немножко изменить конструкцию. В современных юртах стоят печки, а в старину вместо печек в центре было место для костра.

В XXI веке в юртах есть все гаджеты, но традициям не изменяют. Не дай бог, вам наступить на порог. Оскорбление ниже плинтуса. Юрта строго делится на мужскую и женскую половину. И пока юноша не построит жилище сам, о женитьбе может не мечтать. Джамбул:

В каждой юрте есть солнечные часы. Это 12 символов восточного календаря – змея, дракон. Как они работают до сих пор? Первые лучи попадают на овцу, когда раньше не было часового измерения, был час овцы.

Внутри все расписано яркими красками, в степи по ним жажда. Светло-оранжевый поклон солнцу, дань буддизму.

Джамбул:

На вас я сейчас надел праздничный головной убор моей жены. У монголов более 100 головных уборов, они не имеют названия, но каждый головной убор предназначен для определенных дел.

Путешествие вокруг света продолжаем в индейском типи. Кстати, в Северной Америке – это не диковинка, племена там кочуют по сей день. Раньше пирамиды из деревянных шестов были покрыты шкурами оленей и бизонов. Передвигались в типи только по часовой стрелке. Женщинам отведена южная сторона, мужчинам – северная. А в 7 лет мальчики уже считались взрослыми и ходили с отцами на охоту. За каждый подвиг вождь вручал по перу, так что по венцу можно было судить о храбрости.

Апони:

Огонь в типи горит всегда: и днем, и ночью. Ночью за огнем следила самая пожилая женщина в семье: это бабушка или прабабушка. Она играла вот на таком музыкальном инструменте – это калимба.

Не юрта, а арктическое царство. По легенде, могучий Чысхаан явился из Северного Ледовитого океана и принес с собой жуткий холод. Однажды его очаровала девушка. Искры от любви залетали в каждый дом и дарили тепло. Но с первыми лучами солнца Чисхан растаял. Так красавица превратилась в северную звезду, которая каждый новый год ждет встречи с любимым.

Чысхаан:

Дети приходят и спрашивают, как меня зовут. Сразу начинается «чизкейк». Вообще Чысхаан – это полубык, получеловек, считается, что вся сила Чысхаана заключается в рогах. Чем больше у Чысхаана рога, тем крепче морозы.

Пованговать на будущее поможет и друг камней – шаман. В его тюркской юрте ритуальные танцы – не соскучишься. Аутентичный алтайский бубен из дерева и кожи оленихи защитит от всего плохого. Лелекай:

Обратите внимание на саму ручку, на что похоже? На человека. Данный человечек правильно называется тотем. Он признан защищать шаманов от злых духов.

Каждому шаман дарит ленточку. Повяжите ее на волшебном дереве, задобрите наступающий. Если повезет с погодой, можно устроить покатушки на нартах. В свое время на Аляске северные друзья поставили рекорд в 18 км без остановки.

Виктор Ларин:

Ни для какой охраны, службы они не способны. Кто угодно, зайдя на территорию, собаки его оближут с ног до головы, помогут еще вынести все имущество и будут служить верой и правдой новому хозяину.

Чукчи, эскимосы брали их с собой на ночлег для того, чтобы согреваться в лютые морозы.