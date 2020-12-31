Как сделать классные новогодние снимки на телефон? Советы фотографа

В новогоднюю ночь нужно не забыть не только загадать желание, но и запечатлеть самые яркие моменты на камеру своего смартфона. Идей для фото может быть масса, но все они ничего не стоят, если фотография получается размытой и некачественной.

Мария Михина, фотограф:

Для того чтобы сделать хорошую фотографию, нужна хорошая камера. Я сегодня расскажу вам, как сделать красивую новогоднюю фотографию с помощью телефона.

Основное в любой фотографии – это освещение. Оно может сделать вашу фотографию неповторимой или, наоборот, испортить ее. Обращайте внимание на свет и помните, что никогда нельзя фотографировать против света. Мария Михина:

Чтобы фотография не получалась светлая, нужно немного уменьшить экспозицию. Нажимаем на телефоне там, где у нас находится модель, и немного уменьшаем. Чтобы не получались однотипные фотографии, можно менять ракурс, позу.

С настройками камеры телефона особо не разгуляешься. Если хочется поэкспериментировать, попробуйте приобрести объектив для макросъемки. Мария Михина:

Можно попробовать сделать пару кадров на портрет. Опять же, нажимаем на экран и уменьшаем экспозицию. Можно на квадрат попробовать сфотографировать.

Какой Новый Год без сверкающей пушистой красавицы и ярких огней? Перемещаемся на локацию с елкой и праздничной иллюминацией. Конечно, приходить фотографироваться нужно, когда уже стемнело. Но сильно не затягивайте. Идеальное время – когда солнце только село за горизонт, но небо по-прежнему темно-синего цвета.

Что касается композиции, если вы фотографируете одного человека, старайтесь, чтобы он был в центре снимка. Не оставляйте слишком много пустого пространства сзади героя.

Мария Михина:

Во-первых, стоит протереть камеру на телефоне. Во-вторых, не стоит приближать на самом телефоне или обрезать фотографию, лучше подойти к модели и сфотографировать ее. И чтобы была более качественная фотография, можно фонариком от телефона подсветить модели лицо, чтобы не включать вспышку.

Чтобы фото не казались постановочными, не бойтесь двигаться в кадре. Сегодня случайные снимки с искренними эмоциями – главный тренд.