Каково быть символом Нового года? Главный Дед Мороз Беларуси о курьёзных моментах и особенностях работы

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженный артист Республики Беларусь, главный Дед Мороз Беларуси – Владимир Радзивилов.
Каково это быть самым главным символом Нового года?
Владимир Радзивилов, заслуженный артист Республики Беларусь, главный Дед Мороз Беларуси:
Это и почетно, но очень ответственно, потому что на мне лежат елки, дети приходят в гости к Деду Морозу, надеясь получить подарок, хорошее слово, а самое главное, чтобы получить эмоциональное здоровье от энергетики Деда Мороза.
Сколько лет вы уже занимаетесь этим делом?
Владимир Радзивилов:
В этом году будет 26 лет, как я взялся за волшебный посох Деда Мороза.
Расскажите, как вообще это произошло, как вы стали главным Дедом Морозом страны?
Владимир Радзивилов:
Раньше во Дворце спорта были новогодние елки, там я играл Кота Матроскина, Волка и Карлсона. И вот с этих ролей я дорос до Деда Мороза.
Последняя неделя у вас такая насыщенная и напряженная?
Владимир Радзивилов:
Насыщенная. Непрерывно идут репетиции, все оттачивается, потому что у нас елка музыкальная, световая, очень много красок. На огромном панно будет показываться все для детей красивое. Я думаю, что одна из самых главных елок в республике должна быть красивая, умная, поучительная, а самое главное, чтобы дети почувствовали себя у нас на представлениях, как в настоящем новом году.
Дети – самые строгие зрители?
Владимир Радзивилов:
Не то, что самые строгие, а самые наблюдательные. Если взрослый человек что-то пропустит, то ребенок никогда ничего не пропускает, он все четко видит. Недаром же говорят, когда в детском саду приходит Дед Мороз, это нянечка переоделась: «А мы вас знаем, вы наша няня». – А почему? – У вас тут ваши тапочки. Тут все скрупулезно, чтобы это все было сделано, чтобы дети ничего не заметили, никакой фальши.
Здесь очень важно, чтобы костюм был с иголочки?
Владимир Радзивилов:
Да, мне через каждые пять лет меняют костюм, потому что он немного изнашивается. Дети все видят. У меня был костюм, который был расшит алмазами, я разговариваю с ребятами, они подходят и начинают ковырять камушки, они выковыривают у Деда Мороза на память. Говорят: «Дедушка, это на память». Я говорю: «Так что же останется у меня».
Желания детей меняются с годами? О чем они вам рассказывают?
Владимир Радзивилов:
Дети идут в ногу со временем, поэтому Дед Мороз исполняет все желания детей, но это стало очень трудно в последнее время, потому что запросы детей очень огромные. Я, бывает, почешу голову: «О, Боже мой». Сажусь в интернет и ищу все, что есть новое.
Что вы можете пожелать нашим телезрителям?
Владимир Радзивилов:
Дорогая, любимая Беларусь. Взрослые и малые дети. От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, любви, благополучия. Пусть всегда над нашей Беларусью светит звезда доброты, любви, счастья и здоровья. С наступающим вас Новым годом.