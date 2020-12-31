Каково быть символом Нового года? Главный Дед Мороз Беларуси о курьёзных моментах и особенностях работы

Владимир Радзивилов: В этом году будет 26 лет, как я взялся за волшебный посох Деда Мороза.

Сколько лет вы уже занимаетесь этим делом?

Владимир Радзивилов, заслуженный артист Республики Беларусь, главный Дед Мороз Беларуси: Это и почетно, но очень ответственно, потому что на мне лежат елки, дети приходят в гости к Деду Морозу, надеясь получить подарок, хорошее слово, а самое главное, чтобы получить эмоциональное здоровье от энергетики Деда Мороза.

Како в о это быть самым главным символом Нового года?

Расскажите, как вообще это произошло, как вы стали главным Дедом Морозом страны?

Владимир Радзивилов:

Раньше во Дворце спорта были новогодние елки, там я играл Кота Матроскина, Волка и Карлсона. И вот с этих ролей я дорос до Деда Мороза.

Последняя неделя у вас такая насыщенная и напряженная?

Владимир Радзивилов:

Насыщенная. Непрерывно идут репетиции, все оттачивается, потому что у нас елка музыкальная, световая, очень много красок. На огромном панно будет показываться все для детей красивое. Я думаю, что одна из самых главных елок в республике должна быть красивая, умная, поучительная, а самое главное, чтобы дети почувствовали себя у нас на представлениях, как в настоящем новом году.

Дети – самые строгие зрители?

Владимир Радзивилов:

Не то, что самые строгие, а самые наблюдательные. Если взрослый человек что-то пропустит, то ребенок никогда ничего не пропускает, он все четко видит. Недаром же говорят, когда в детском саду приходит Дед Мороз, это нянечка переоделась: «А мы вас знаем, вы наша няня». – А почему? – У вас тут ваши тапочки. Тут все скрупулезно, чтобы это все было сделано, чтобы дети ничего не заметили, никакой фальши.

Здесь очень важно, чтобы костюм был с иголочки?

Владимир Радзивилов:

Да, мне через каждые пять лет меняют костюм, потому что он немного изнашивается. Дети все видят. У меня был костюм, который был расшит алмазами, я разговариваю с ребятами, они подходят и начинают ковырять камушки, они выковыривают у Деда Мороза на память. Говорят: «Дедушка, это на память». Я говорю: «Так что же останется у меня».