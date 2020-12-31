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Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка

31 декабря 2020 08:40
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В новогодние праздники так хочется порадовать своих близких чем-то оригинальным и создать праздничную атмосферу. Отличный вариант сделать необычный подсвечник. Самый простой вариант перевернутый бокал.

Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
Для изготовления праздничного подсвечника нам понадобятся: бокал, декоративная свеча, новогодняя фигурка, шарики, природные материалы, искусственный снег и инструменты для работы  ножницы, кусачки, простой карандаш и клей-пистолет. Природные материалы вы можете использовать как натуральные, так и приобретенные в специализированных магазинах для декора.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-1

Для начала мы оформим внутреннюю часть бокала. Для этого нам понадобится плотный картон, обводим бокал, сделаем донышко.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-4

Для основания будущего подсвечника лучше использовать плотную гофрированную бумагу. Тонкий материал может просто не удержать мелкие детали.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-7

Инна Шейх:
Приступаем к оформлению. Сейчас мы приклеим мишку и сюда же мы добавим маленькие елочки.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-10

После того, как мы зафиксировали все элементы, мы должны накрыть нашу композицию бокалом.

Для того, чтобы придать ощущение зимы, насыпаем сюда искусственный снежок.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-13

Мы наносим по контуру картона клей и будем приклеивать нашу композицию к бокалу. Клей застывает очень быстро и сейчас наступит самый интересный момент.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-16

Для того, чтобы прикрыть наш некрасивый край, который у нас получился, мы немножко его припорошим снежком. Наносим клей и макаем в снежок.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-19

Приступаем к оформлению свечи и закрепляем ее на клей.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-22

Инна Шейх:
Теперь вокруг свечи выкладываем с помощью еловых веточек маленький веночек.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-25

Для того, чтобы наш веночек был более интересным, я добавлю сюда снежную веточку, желуди, ягодки и новогодние шарики.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-28

Если между блюдами расставить праздничные свечи, стол сразу преобразится, а дом наполнится теплом и уютом. Чем оригинальнее будет праздничный декор, тем больше воспоминаний останется в сердцах.

Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка-31

Инна Шейх:
Наш подсвечник готов. Не бойтесь экспериментировать. Яркого вам Нового года. 

# Подарки # калейдоскоп # Инна Шейх # Вера Позняк # Фотофакт # декор

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