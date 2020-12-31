Мастерим необычный подсвечник из бокала. Интересная идея для подарка

В новогодние праздники так хочется порадовать своих близких чем-то оригинальным и создать праздничную атмосферу. Отличный вариант – сделать необычный подсвечник. Самый простой вариант – перевернутый бокал. Инна Шейх, руководитель народной студии фитодизайна «Славянский венок» Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Для изготовления праздничного подсвечника нам понадобятся: бокал, декоративная свеча, новогодняя фигурка, шарики, природные материалы, искусственный снег и инструменты для работы – ножницы, кусачки, простой карандаш и клей-пистолет. Природные материалы вы можете использовать как натуральные, так и приобретенные в специализированных магазинах для декора.

Для начала мы оформим внутреннюю часть бокала. Для этого нам понадобится плотный картон, обводим бокал, сделаем донышко.

Для основания будущего подсвечника лучше использовать плотную гофрированную бумагу. Тонкий материал может просто не удержать мелкие детали.

Инна Шейх:

Приступаем к оформлению. Сейчас мы приклеим мишку и сюда же мы добавим маленькие елочки.

После того, как мы зафиксировали все элементы, мы должны накрыть нашу композицию бокалом. Для того, чтобы придать ощущение зимы, насыпаем сюда искусственный снежок.

Мы наносим по контуру картона клей и будем приклеивать нашу композицию к бокалу. Клей застывает очень быстро и сейчас наступит самый интересный момент.

Для того, чтобы прикрыть наш некрасивый край, который у нас получился, мы немножко его припорошим снежком. Наносим клей и макаем в снежок.

Приступаем к оформлению свечи и закрепляем ее на клей.

Инна Шейх:

Теперь вокруг свечи выкладываем с помощью еловых веточек маленький веночек.

Для того, чтобы наш веночек был более интересным, я добавлю сюда снежную веточку, желуди, ягодки и новогодние шарики.

Если между блюдами расставить праздничные свечи, стол сразу преобразится, а дом наполнится теплом и уютом. Чем оригинальнее будет праздничный декор, тем больше воспоминаний останется в сердцах.