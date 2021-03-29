Трёхлетняя дочка покрасила маме волосы. Результат оказался намного лучше, чем вы могли подумать

Когда дети подрастают, родители перекладывают на них часть дел. Например, женщина может больше не красить волосы самостоятельно, а попросить об этой услуге дочку.

Именно это и сделала пользовательница TikTok по имени Эйми. Женщина вручила своей дочке Грэйси ёмкость с фиолетовой краской, кисточку для окрашивания волос, помогла надеть перчатки, а затем удобно устроилась на стуле.