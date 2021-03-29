Трёхлетняя дочка покрасила маме волосы. Результат оказался намного лучше, чем вы могли подумать
Когда дети подрастают, родители перекладывают на них часть дел. Например, женщина может больше не красить волосы самостоятельно, а попросить об этой услуге дочку.
Именно это и сделала пользовательница TikTok по имени Эйми. Женщина вручила своей дочке Грэйси ёмкость с фиолетовой краской, кисточку для окрашивания волос, помогла надеть перчатки, а затем удобно устроилась на стуле.
Фото: tiktok.com/@aymieandgracie
«Ты прекрасно выглядишь. Мне не нужна помощь! Твоим волосам приятно?», – говорила девочка, примерив на себя роль самой настоящей стилистки.
Сначала Грэйси использовала кисточку, но затем решила, что просто руками будет удобнее. Окрасив часть волос, малышка перевернула ёмкость с краской на голову маме и слегка похлопала, рассмешив женщину.
Фото: tiktok.com/@aymieandgracie
Что удивительно, результат оказался довольно хорошим. Хотя не все волосы приобрели фиолетовый оттенок, но большая их часть. Да и выглядит смена тонов вполне гармонично. Видео с процессом и результатом похода к юной стилистке набрало более 16 миллионов просмотров.
Фото: tiktok.com/@aymieandgracie
Стоит отметить, что если мамы не окажется рядом, под руку маленьким девочкам могут попасть и папы. И вот что бывает в таких случаях – здесь подробности.