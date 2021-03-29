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Трёхлетняя дочка покрасила маме волосы. Результат оказался намного лучше, чем вы могли подумать

29 марта 2021 11:02
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Когда дети подрастают, родители перекладывают на них часть дел. Например, женщина может больше не красить волосы самостоятельно, а попросить об этой услуге дочку.

Именно это и сделала пользовательница TikTok по имени Эйми. Женщина вручила своей дочке Грэйси ёмкость с фиолетовой краской, кисточку для окрашивания волос, помогла надеть перчатки, а затем удобно устроилась на стуле.  

Трёхлетняя дочка покрасила маме волосы. Результат оказался намного лучше, чем вы могли подумать -1

Фото: tiktok.com/@aymieandgracie

«Ты прекрасно выглядишь. Мне не нужна помощь! Твоим волосам приятно?», – говорила девочка, примерив на себя роль самой настоящей стилистки.   

Сначала Грэйси использовала кисточку, но затем решила, что просто руками будет удобнее. Окрасив часть волос, малышка перевернула ёмкость с краской на голову маме и слегка похлопала, рассмешив женщину.  

Трёхлетняя дочка покрасила маме волосы. Результат оказался намного лучше, чем вы могли подумать -4

Фото: tiktok.com/@aymieandgracie

Что удивительно, результат оказался довольно хорошим. Хотя не все волосы приобрели фиолетовый оттенок, но большая их часть. Да и выглядит смена тонов вполне гармонично. Видео с процессом и результатом похода к юной стилистке набрало более 16 миллионов просмотров.  

Трёхлетняя дочка покрасила маме волосы. Результат оказался намного лучше, чем вы могли подумать -7

Фото: tiktok.com/@aymieandgracie

Стоит отметить, что если мамы не окажется рядом, под руку маленьким девочкам могут попасть и папы. И вот что бывает в таких случаях – здесь подробности.  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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