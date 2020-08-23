Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2020». Это многодетная мать из Нижегородской области
Новости России. В ночь на 23 августа в в московском концертном зале «Астория» состоялся финал конкурса «Миссис Россия – 2020». Победительницей стала Дарья Иванова.
Дарье 32 года, у неё 3 детей. В 2020 году женщина уже была удостоена титула «Гран-при Миссис Нижний Новгород – 2020». Иванова является владелицей студии умных тренировок, в свободное время она рисует, занимается дыхательной гимнастикой, проводит время с семьёй.
Фото: instagram.com/missismoscowmissisrussia
Фото: instagram.com/ivanova007
«С гордостью везу этот почётный титул в родной Нижний Новгород», – написала Дарья на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/ivanova007
Другой значимый титул, «Миссис Россия Globe», взяла 37-летняя Екатерина Цветкова из Челябинска. Женщина руководит строительной компанией, воспитывает четверых детей. Цветкова также представит Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.
Фото: instagram.com/eka_cvetok
Напомним, «Миссис Россия» проводится с 2000 года. Победительницы получают корону, призы и подарки, а также в течение года участвуют в социальных и благотворительных проектах.
Фото: instagram.com/eka_cvetok
Кстати, в прошлом году мы рассказывали о победительнице конкурса «Мисс Россия – 2019». Как выглядит Алина Санько из города Азов – смотрите здесь.