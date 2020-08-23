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Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2020». Это многодетная мать из Нижегородской области

23 августа 2020 08:16
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Новости России. В ночь на 23 августа в в московском концертном зале «Астория» состоялся финал конкурса «Миссис Россия – 2020». Победительницей стала Дарья Иванова.

Дарье 32 года, у неё 3 детей. В 2020 году женщина уже была удостоена титула «Гран-при Миссис Нижний Новгород – 2020». Иванова является владелицей студии умных тренировок, в свободное время она рисует, занимается дыхательной гимнастикой, проводит время с семьёй.

Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2020». Это многодетная мать из Нижегородской области-1

Фото: instagram.com/missismoscowmissisrussia 

Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2020». Это многодетная мать из Нижегородской области-3

Фото: instagram.com/ivanova007 

«С гордостью везу этот почётный титул в родной Нижний Новгород», – написала Дарья на своей странице в Instagram.

Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2020». Это многодетная мать из Нижегородской области-6

Фото: instagram.com/ivanova007 

Другой значимый титул, «Миссис Россия Globe», взяла 37-летняя Екатерина Цветкова из Челябинска. Женщина руководит строительной компанией, воспитывает четверых детей. Цветкова также представит Россию на международном конкурсе Mrs. Globe в Китае.

Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2020». Это многодетная мать из Нижегородской области-9

Фото: instagram.com/eka_cvetok 

Напомним, «Миссис Россия» проводится с 2000 года. Победительницы получают корону, призы и подарки, а также в течение года участвуют в социальных и благотворительных проектах.

Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2020». Это многодетная мать из Нижегородской области-12

Фото: instagram.com/eka_cvetok 

Кстати, в прошлом году мы рассказывали о победительнице конкурса «Мисс Россия – 2019». Как выглядит Алина Санько из города Азов – смотрите здесь.

# Конкурс красоты # калейдоскоп # Дарья Иванова # Екатерина Цветкова # Фотофакт

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