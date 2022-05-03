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Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать

03 мая 2022 14:06
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Годы идут, мода меняется, появляются новые композиции. Но есть песни, которые знают все. Это, конечно же, хиты 1990-х и 2000-х. Давайте вспомним самых популярных исполнителей и вернёмся в то время, подпевая любимые строчки.  

«Вирус» – «Ручки»  

«Ну где же ручки? Ну где же ваши ручки?» Наверное, эти слова вы только что пропели. Песня вышла в 1999 году и сразу же привлекла внимание огромного количества слушателей. Теперь она является главным музыкальным атрибутом тех времён.  

Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать-1

Фото: instagram.com/v_90_v_20e  

«Демо» – «Солнышко»  

В 1999 году студентка Александра Зверева, которой на тот момент было всего 17 лет, решила поучаствовать в кастинге музыкального проекта. Девушку взяли, после чего она стала вокалисткой группы. Именно её голос звучит в композиции «Солнышко».  

Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать-3

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «ДЕМО»  

Шура – «Ты не верь слезам»  

Эта композиция вышла в финал конкурса «Песня 98 года». Она прославилась благодаря неординарному певцу Шуре. Но это не все его достижения. За свои хиты он также получил приз «Золотой граммофон», а тексты его песен знала вся молодёжь того времени.  

Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать-5

Фото: pinterest.com/valeriavoskobojnikova869

«Иванушки International» – «Тополиный пух»  

Группа смогла покорить все телеэкраны и выпустить настоящий хит. Наверное, слушая эту песню, невозможно устоять, чтобы не подпевать знаменитые строчки. Исполнители начали выступать в 1995 году, а буквально через два года они уже собирали полные концертные залы, где все знали наизусть каждую их песню.  

Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать-7

Фото: pinterest.com/eva__ru

Витас – «Потолок ледяной»  

Эта композиция вошла в состав альбома «Песни моей мамы». Сам певец начал заниматься вокалом с девятого класса, когда переехал в Москву. Именно там он выпустил свой первый клип под песню «Опера №2».  

Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать-9

Фото: pinterest.com/nohopeleft

«Нэнси» – «Чистый лист»  

Эта музыкальная группа создана Анатолием Бондаренко, который позже и исполнял свои песни вместе с Андреем Костенко. Благодаря мелодичности своих голосов они смогли стать популярными даже за пределами родины.  

Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать-11

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале NENSI MUSIC

Андрей Губин – «Девушки, как звёзды»  

Мало кто знает, но музыкальную карьеру артист начал благодаря отцу, который купил ему гитару. Первая его музыкальная композиция была создана в 1986 году, называлась она «Мальчик-бродяга». А всеми любимая композиция «Девушки, как звёзды» появилась в 2008 году.  

Витас, Демо, «Иванушки International». Хиты, которым вы не сможете не подпевать-13

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Андрей Кораблёв»  

Хотите ещё раз погрузиться в прошлое? Тогда самое время узнать, как изменились знаменитости. Среди них маленький Киркоров и юный Валерий Меладзе – подробности здесь.  

# Звезды # калейдоскоп

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