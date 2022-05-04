Можно похудеть даже в хорошем настроении. Диетолог назвал новую причину потери веса

Можно быстро похудеть, если выйти из зоны комфорта, сообщает информационное агентство URA. При таком раскладе будет выделяться специальный гормон норадреналин, который помогает похудеть. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Фото: vk.com/mginzburg50

«Жир всегда откладывается наперед. Бывают ситуации, когда этим запасом нужно воспользоваться. К примеру, переезд или смена работы на более увлекательную. Его тут же охватило чувство эйфории. Человек вышел из рутины. Появились перспективы и возможности. Энергию он будет брать из тех запасов, которые он когда-то давно себе приобрел» – рассказал врач-диетолог.

Фото: pixabay.com

Врач добавил: если говорить про гормоны, то в таком случае преобладает дофамин и норадреналин. Дофамин – это нейротрансмиттер цели, то есть постановка цели. Норадреналин – это нейротрансмиттер энергии, который помогает скинуть вес. И в таком положении люди часто теряют лишние килограммы за короткое время.

Фото: pixabay.com