Посадить семейное дерево можно будет в Минске: где и когда

Появятся ли какие-то новые парки или зоны в Минске, которые ранее не озеленялись, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Что касается парков, сейчас разрабатывается проект и документация по строительству парка Чавеса, по реконструкции парка Павлова, завершается строительство парка 40-летия возле гостиницы «Пекин». Там будет проводиться также и акция по посадке семейных деревьев, планируем такие акции провести в весенний период в каждом районе. Вот одно из направлений – это высадка семейных деревьев с участием семей. Могут быть и случаи, как празднование серебряной, золотой свадьбы, рождение ребёнка. Почему бы не увековечить такое приятное мероприятие?!