Фигуру талисмана Лесика с табличкой «Запрашаем!» установят на въезде в Минск

Что будет особенного при въезде в Минск в преддверии ІІ Европейских игр, узнали в программе «Большой город» у руководителя службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой».

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зелёного хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Въезды в город, Минская кольцевая автодорога, это и Логойский тракт, и проспект Независимости, и Притыцкого. Там планируется цветочное оформление с применением различных вертикальных конструкций, там будет установлена фигура талисмана Лесика. Она будет из искусственного газона, но в соответствии с теми цветами, которые были разработаны для нашего талисмана. И он будет приглашать в наш город, у него будет табличка: «Запрашаем!»