«Порхай как бабочка, жаль как пчела»: каким мир запомнит Мохаммеда Али

Мир скорбит по Мохаммеду Али. Самый титулованный спортсмен в истории бокса, король ринга, ушел из жизни третьего июня в одной из больниц Финикса. В клинику он попал с проблемами дыхания. Последние часы жизни 74-летний Али находился в окружении семьи.







Более тридцати лет Мохаммед Али, он же Кассиус Клей, боролся с болезнью. Болезнь Паркинсона он однажды назвал «самым тяжелым боем».

И добавил: «Нет, это не больно». Оставаясь в здравом уме, он практически утратил способность контролировать свое тело. До последнего Мохаммед Али вдохновлял людей в разных уголках планеты, разных возрастов и национальностей. Ему подражали, с него брали пример, его, что редкость для спортсмена, цитировали.







Сегодня социальные сети полнятся словами скорби. «Такие, как Али, не уходят, они просто поднимаются на небеса, чтобы следить за нами сверху», – пишут его поклонники.



Среди тех, кто восторгался (и продолжает это делать) им как человеком и спортсменом, немало известных персон: певица Мадонна, актер Сильвестр Сталлоне, политик Дональд Трамп, футболист Лионель Месси. Несколько часов назад боксер Майк Тайсон на своей странице в социальной сети оставил сообщение:

«Бог пришёл за своим чемпионом. Но Мохаммед Али навсегда останется великим».





Сильвестр Сталлоне, актер, сценарист и продюсер:

Он попросту обладал навыками, которые превзошли ожидания всех: самый быстрый, самый лучший, самый позитивный. Мы никогда не увидим подобных ему, возможно, величайшего спортсмена в мире на все времена.

Он был и остается самым быстрым в мире боксером-тяжеловесом.





Соперники Али по рингу называют его «одним из величайших людей, с которыми приходилось сталкиваться, и не только в спорте». Главный соперник Мохаммеда Али Джордж Форман пишет, что сегодня «потерял лучшую часть себя».



Майк Тайсон, боксер:

Мне казалось, что он успевал поговорить со всеми. Помню, как он приехал в исправительное заведение, там было несколько тысяч человек, и он нашел время, чтобы поговорить со всеми, с каждым. Это было здорово видеть человека такого роста, просто встретиться с ним, и он заставлял вас чувствовать себя особенным. Больше я никогда не встречал такого человека, как он!

На счету Мохаммеда Али 61 бой и 56 побед, 37 из которых – нокаутом, медаль чемпиона XVII Олимпийских игр 1960 года, титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе (1964—1966, 1974—1978). Он выбросил свою выигранную олимпийскую медаль в реку, когда его не пустили в кафе «только для белых».



Мохаммед Али:

После Олимпийских игр я вернулся обратно в Луисвилл со своей блестящей золотой медалью. Зашел в закусочную «только для белых». Думал, поставлю их на место. Я сел за столик и хотел чего-нибудь заказать. Олимпийский чемпион, золотая медаль! А мне говорят: «Ниггерам не подаем». Я говорю: «Все в порядке, я не нищий». Но меня все равно выгнали на улицу. Тогда я пошел на берег, на реку Огайо, и выбросил свою золотую медаль в воду.





После этого случая он сменит имя, заявив, что Кассиус Клей – имя раба, примет ислам и заявит во всеуслышание: «Я сильнее всех и никто меня не может победить».



Мохаммед Али:

Теперь Клея больше нет. Я Мохаммед Али! Клей – это кличка раба. Я не желаю носить имя негодяя, который угнетал моих предков на своих плантациях. Мои предки были вывезены из Африки, где не было ни Клеев, ни Смитов, ни Джонсонов. Эти имена появились как клеймо, означавшее, кому принадлежит раб. Я не принадлежу никому, кроме самого себя! Сейчас я сильнее всех и никто меня не может победить.

Бунтарь, которого в 60-е ненавидела белая Америка. В 1967 году Мохаммед из-за религиозных убеждений отказался служить в американской армии. В ответ его лишили боксерской лицензии и всех чемпионских титулов.



Берт Шугар, журналист, автор биографии Мохаммеда Али:

Я не помню никого, кроме, может быть, Натана Хейла, который восстал один против всего правительства. Хейл был повешен, Али был оправдан Верховным судом.

Он писал стихи, играл на фортепиано, что кажется, по меньшей мере, странным для боксера. Мохаммед Али – мужчина, который был готов защищать то, во что он верил. Его запомнили человеком, который говорил и делал. И всегда делал это на позитиве. «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела!» – это был его девиз.





«У Вас есть телохранитель?» – такой вопрос однажды задали Мохаммеду журналисты.



Мохаммед Али:

У меня есть один телохранитель. Он не имеет глаз, хотя он видит. Он не имеет ушей, хотя он слышит. Он помнит все, с помощью могущественной памяти, но он не имеет памяти. Он слышит сокровенно тех, кто тихо мыслит. Предположите кто это? Это Бог, Аллах. Он мой телохранитель, он ваш телохранитель...



