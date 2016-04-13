Женщина в возрасте 102 лет получила степень магистра искусств

Новости США. Мишель Борман поступила в Brescia University (Кентукки) в 1957 году, когда ей было 40. Однако вынуждена была покинуть его преждевременно. И вот спустя 60 лет женщина, наконец, получила свой диплом об окончании университета.

В 102 года Мишель стала почетным обладателем степени магистра искусств, чем очень гордится!

Мишель Борман:

Я так взволнована! Наконец получила диплом после стольких лет!