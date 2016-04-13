Женщина в возрасте 102 лет получила степень магистра искусств

Новости США. Мишель Борман поступила в Brescia University (Кентукки) в 1957 году, когда ей было 40. Однако вынуждена была покинуть его преждевременно. И вот спустя 60 лет женщина, наконец, получила свой диплом об окончании университета.
В 102 года Мишель стала почетным обладателем степени магистра искусств, чем очень гордится!
Мишель Борман:
Я так взволнована! Наконец получила диплом после стольких лет!
Дочь Мишель Джовита рассказала, что событие всполошило всю семью:
Джовита Борман:
Мы всем рассказываем об этом приятном событии. Со стороны университета было очень мило преподнести этот сертификат.
Metro сообщает, что
Мишель Борман самая пожилая выпускница этого университета.
Администрация подошла к делу креативно: женщину пригласили просто на встречу, а по ходу преподнесли сертификат о получении образования.
Шэрил Клемонс, глава образовательного отдела Brescia University:
Это самое лучшее, что доводилось делать за всю мою карьеру.
Мишель Борман получила школьный аттестат в 1931 году. Работала учителем в католической школе.
Перевод: Светлана Воропай