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Женщина в возрасте 102 лет получила степень магистра искусств

13 апреля 2016 12:08
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Новости США. Мишель Борман поступила в Brescia University (Кентукки) в 1957 году, когда ей было 40. Однако вынуждена была покинуть его преждевременно. И вот спустя 60 лет женщина, наконец, получила свой диплом об окончании университета.

В 102 года Мишель стала почетным обладателем степени магистра искусств, чем очень гордится!

Мишель Борман:
Я так взволнована! Наконец получила диплом после стольких лет!

Женщина в возрасте 102 лет получила степень магистра искусств -1

Дочь Мишель Джовита рассказала, что событие всполошило всю семью:

Джовита Борман:
Мы всем рассказываем об этом приятном событии. Со стороны университета было очень мило преподнести этот сертификат.

Metro сообщает, что

Мишель Борман самая пожилая выпускница этого университета.

Администрация подошла к делу креативно: женщину пригласили просто на встречу, а по ходу преподнесли сертификат о получении образования.

Шэрил Клемонс, глава образовательного отдела  Brescia University:
Это самое лучшее, что доводилось делать за всю мою карьеру.

Мишель Борман получила школьный аттестат в 1931 году. Работала учителем в католической школе.

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Мишель Борман

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