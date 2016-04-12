Новости Беларуси. Кошка Эльза из Слуцка стала лучшей на выставке «Парад чемпионов», в которой участие приняли четыре десятка кошек из разных городов Беларуси.

Домашней любимице Светланы путевых породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) – три года. За это время красавица успела покорить сердца жюри на многих выставках. Между тем, на «звездность» не заболела. Эльза – довольно скромная кошка, хотя по паспорту ее имя напоминает скорее дворянский титул – в переводе с английского языка прозвище звучит, как «Наслаждение быть сладкой роскошью».

Светлана Шляхова, жительница Слуцка:

Выставляется она часто, в Минске в основном. Это второй раз она выставлялась в Слуцке. Это очень добрая, покладистая кошка. Вообще шотландцы – они очень общительные, идеальные питомцы для детей. Они любят играть, ласковые. У нее вообще, наверное, отсутствует ген агрессии. Она никогда не поцарапает, не укусит.

У именитой кошки уже подросли и котята, которым всего четыре месяца, но один из них успел поучаствовать в выставке и вызвал положительные эмоции посетителей «светского» мероприятия. Скоттиш-фолд (шотландский вислоухий) – коммуникативный и дружеский, к тому же так любит позировать и с удовольствием это продемонстрировал съемочной группе СТВ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.