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Необычная дружба медведя и барсука завязалась в Приморском сафари-парке

13 апреля 2016 07:39
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Новости России. Новая необычная парочка – гималайский медведь и самка барсука – появились в Приморском сафари-парке, того самого, где началась дружба известных всем тигра Амура и козла Тимура.

Свои приятельские отношения звери уже который день демонстрируют, веселясь на поляне. Белогрудый медведь принимает в объятия свою подругу барсучиху.

Такой дружбе удивляются бывалые работники сафари-парка. Ведь в природе эти животные враждуют, поскольку у них одна кормовая база, а значит, и конкуренция. Но там, где драться за еду не нужно, звери, как видно, могут быть вполне миролюбивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Дикие животные # калейдоскоп

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