Прямой эфир

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз

09 октября 2018 09:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несколько дней назад популярный блогер Иван Зенкевич залил на свой YouTube-канал видеообзор трактора МТЗ-50 «Беларусь». 16-минутный ролик посмотрели более 74 тысяч раз.  

«Город. Мы всегда куда-то спешим, суетимся, пытаемся объять необъятное. А если вырваться из мегаполиса – там всё по-другому: медленнее, степеннее, вдумчивее. Там и техника под стать», – начал рассказ блогер.  

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Иван Зенкевич PRO автомобили  

Иван осматривает машину со всех сторон, рассказывает историю выпуска трактора и как изменились более новые модели. Мужчина изучает содержимое под капотом, поясняет, какие у МТЗ-50 характеристики.  

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Иван Зенкевич PRO автомобили  

Далее блогер забирается в кабину и осваивается с управлением. Выяснив, где что находится, Иван выбирается из машины, подходит к её капоту и… хм, заводит трактор вручную. А затем, чтобы в кабине не было жарко, снимает дверь. И, наконец, долгожданный тест-драйв.  

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Иван Зенкевич PRO автомобили  

Иван Зенкевич начал заниматься блогерством в феврале 2011 года. За прошедшее время он снял 1074 ролика. Суммарно его видео набрали почти 205 миллионов просмотров. Число подписчиков более скромное – 405 тысяч. Кстати, сами подписчики называют блогера просто «Дядя Ваня».  

Популярный блогер снял ролик про трактор МТЗ-50 «Беларусь». Видео посмотрели более 74 тысяч раз-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Иван Зенкевич PRO автомобили  

Начинал мужчина с тест-драйвов модных современных иномарок, но, видимо, вскоре ему это наскучило. Первое отклонение от темы случилось менее чем через месяц, Иван покатался на танке Т-90, а этот ролик набрал почти 895 тысяч просмотров.  

Далее было изучение ещё ряда иномарок, а затем в жизнь подписчиков Зенкевича ворвался трамвай БФ 932, который появился ещё в 1920-ых.  

После этого Иван определился с направлением, и его YouTube-канал стал заполняться обзорами военной техники и ретро-автомобилей. Особое внимание пользователей привлёк танк ИС-3, видеообзор которого посмотрели более 2,5 миллионов раз.  

Летом 2018 года мы рассказывали о молодом белорусе, который делится отрывками из жизни комбайнёра.  

Кадры видеороликов сопровождаются песнями группы AC/DC (здесь подробнее).  

# Ретро-автомобили # калейдоскоп # Иван Зенкевич # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе Москвы с участием футболистов Кокорина и Мамаева
09 октября 2018 08:25

Возбуждено уголовное дело по факту драки в кафе Москвы с участием футболистов Кокорина и Мамаева

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?
08 октября 2018 12:35

Эйфелева башня, Венеция и Лондонский глаз: что ещё нашли блогеры-второклашки в Минске?

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
08 октября 2018 12:13

Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно