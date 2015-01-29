Детёныш носорога родился в Копенгагене впервые за 35 лет

В зоопарке Копенгагена появился на свет детёныш носорога. Для города это знаменательное событие. Представители этого семейства последний раз рождались здесь 35 лет назад.

На кадрах, обнародованных зоопарком, видно, что всё прошло нормально. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Вскоре после появления на свет детеныш благодаря нежным толканиям мамы неуверенно встал на ноги. Позже он сделал свои первые шаги. При рождении малыш весил около 50 килограммов.

Теперь животные будут находиться в тишине и спокойствии. Перед глазами посетителей они предстанут, когда малыш немного окрепнет.

Носороги находятся под угрозой исчезновения в мире. И их численность сокращается со стремительной скоростью.

Во Вьетнаме и Китае рог носорога широко используют как ингредиент в народной медицине. По данным природозащитников, за килограмм порошка из рога на чёрном рынке дают до 65 тысяч долларов. То есть, этот продукт - дороже золота.

В дикой природе и зоопарках мира осталось около 30 тысяч носорогов всех видов. По статистике, каждые восемь часов браконьеры убивают одного носорога.