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До слёз. Посмотрите, как попугай проник в ряды собак и научился лаять

10 июля 2019 08:48
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В соцсетях набирает популярность ролик про весьма необычного попугая. Птица выросла в окружении собак, а потому переняла их привычки, включая лай.

До слёз. Посмотрите, как попугай проник в ряды собак и научился лаять-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

«Мой попугай был частью семьи 19 лет. Он очень милый и умный, он копирует действия людей и собак. Он единственный в своём роде», – рассказал автор видео.

До слёз. Посмотрите, как попугай проник в ряды собак и научился лаять-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

На кадрах видно, что на улице возле ворот собрались животные, которые лают. Сперва можно подумать, что там только собаки, но когда оператор подходит ближе, становится понятно, что среди них затесалась птица. Более того, попугай не только не уступает четверолапым коллегам в частоте и громкости лая, но, кажется, готов выступать в роли заводилы.

До слёз. Посмотрите, как попугай проник в ряды собак и научился лаять-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

За пару дней видеозапись с необычной птицей набрала более 420 тысяч просмотров, а главный герой ролика стал всеобщим любимцем.

До слёз. Посмотрите, как попугай проник в ряды собак и научился лаять-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

Кстати, недавно мы говорили о гусе, который стал домашним питомцем жителя Минска.

Ролики с птицей набирают тысячи просмотров на YouTube – здесь подробнее.

# Домашние животные # калейдоскоп

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