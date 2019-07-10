До слёз. Посмотрите, как попугай проник в ряды собак и научился лаять

В соцсетях набирает популярность ролик про весьма необычного попугая. Птица выросла в окружении собак, а потому переняла их привычки, включая лай.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

«Мой попугай был частью семьи 19 лет. Он очень милый и умный, он копирует действия людей и собак. Он единственный в своём роде», – рассказал автор видео.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

На кадрах видно, что на улице возле ворот собрались животные, которые лают. Сперва можно подумать, что там только собаки, но когда оператор подходит ближе, становится понятно, что среди них затесалась птица. Более того, попугай не только не уступает четверолапым коллегам в частоте и громкости лая, но, кажется, готов выступать в роли заводилы.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog

За пару дней видеозапись с необычной птицей набрала более 420 тысяч просмотров, а главный герой ролика стал всеобщим любимцем.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале ViralHog