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Одноклассники не верили мальчику, что его дядя – Супермен. Пришлось их познакомить

25 июня 2021 10:51
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Мальчик был известен в школе своей любовью к разным байкам. И когда ребёнок заявил, что его дядя – Супермен, никто не поверил.

Пользователь Reddit под ником Cristianperlado вспомнил забавный случай, о котором Генри Кавилл упомянул в одном из интервью. После съёмок в фильме «Человек из стали», где британец сыграл главную роль, его 6-летний племянник Томас заявил в школе, что его дядя – Супермен.

Одноклассники не верили мальчику, что его дядя – Супермен. Пришлось их познакомить-1

Фото: instagram.com/henrycavill 

Учительница испытала раздражение, и когда мама мальчика пришла в школу, рассказала об этом случае. Женщина немного посмеялась и подтвердила, что так оно и есть. Видимо, ей тоже не поверили, потому что позже мама Тома попросила Кавилла, чтобы он сходил на урок к племяннику. И Генри согласился.

Поскольку продолжение истории актёр не рассказывал, пользователям соцсетей осталось только гадать, какие же выражения лиц были у учительницы Томаса и его одноклассников, когда к ним в школу пришёл исполнитель роли Супермена.

А хотите знать, как выглядел Кавилл, когда сам ещё был ребёнком? Взглянуть на детские и подростковые снимки знаменитостей можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Генри Кавилл # Фотофакт

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