Одноклассники не верили мальчику, что его дядя – Супермен. Пришлось их познакомить

Мальчик был известен в школе своей любовью к разным байкам. И когда ребёнок заявил, что его дядя – Супермен, никто не поверил.

Пользователь Reddit под ником Cristianperlado вспомнил забавный случай, о котором Генри Кавилл упомянул в одном из интервью. После съёмок в фильме «Человек из стали», где британец сыграл главную роль, его 6-летний племянник Томас заявил в школе, что его дядя – Супермен.