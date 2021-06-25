Одноклассники не верили мальчику, что его дядя – Супермен. Пришлось их познакомить

Мальчик был известен в школе своей любовью к разным байкам. И когда ребёнок заявил, что его дядя – Супермен, никто не поверил.
Пользователь Reddit под ником Cristianperlado вспомнил забавный случай, о котором Генри Кавилл упомянул в одном из интервью. После съёмок в фильме «Человек из стали», где британец сыграл главную роль, его 6-летний племянник Томас заявил в школе, что его дядя – Супермен.
Фото: instagram.com/henrycavill
Учительница испытала раздражение, и когда мама мальчика пришла в школу, рассказала об этом случае. Женщина немного посмеялась и подтвердила, что так оно и есть. Видимо, ей тоже не поверили, потому что позже мама Тома попросила Кавилла, чтобы он сходил на урок к племяннику. И Генри согласился.
Поскольку продолжение истории актёр не рассказывал, пользователям соцсетей осталось только гадать, какие же выражения лиц были у учительницы Томаса и его одноклассников, когда к ним в школу пришёл исполнитель роли Супермена.
А хотите знать, как выглядел Кавилл, когда сам ещё был ребёнком? Взглянуть на детские и подростковые снимки знаменитостей можно здесь.