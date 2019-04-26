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Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой. Видеофакт

26 апреля 2019 14:11
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Новости Беларуси. Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой, рассказали в программе «Экстренный вызов».

72-хлетний мужчина несколько раз подходил к дорогостоящему оборудованию и старательно поливал его из пластиковой бутылки.

Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой. Видеофакт-1

Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой. Видеофакт-3

Когда в помещении кто-то появлялся, он прекращал водные процедуры, но потом снова, без свидетелей, атаковал терминал.

Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой. Видеофакт-6

В разговоре с оперативниками мужчина свою вину не признал. 

Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой. Видеофакт-9

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Правоохранителями была доказана причастность оршанца к умышленной порче имущества. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

# ЧП # калейдоскоп # Ольга Шкуратова

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