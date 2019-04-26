Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой. Видеофакт

Новости Беларуси. Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой, рассказали в программе «Экстренный вызов».
72-хлетний мужчина несколько раз подходил к дорогостоящему оборудованию и старательно поливал его из пластиковой бутылки.
Новости Беларуси. Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой, рассказали в программе «Экстренный вызов».
72-хлетний мужчина несколько раз подходил к дорогостоящему оборудованию и старательно поливал его из пластиковой бутылки.
Когда в помещении кто-то появлялся, он прекращал водные процедуры, но потом снова, без свидетелей, атаковал терминал.
В разговоре с оперативниками мужчина свою вину не признал.
Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Правоохранителями была доказана причастность оршанца к умышленной порче имущества. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.