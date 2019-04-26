Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой. Видеофакт

Новости Беларуси. Оршанский пенсионер обиделся на инфокиоск и залил его водой, рассказали в программе «Экстренный вызов». 72-хлетний мужчина несколько раз подходил к дорогостоящему оборудованию и старательно поливал его из пластиковой бутылки.

Когда в помещении кто-то появлялся, он прекращал водные процедуры, но потом снова, без свидетелей, атаковал терминал.

В разговоре с оперативниками мужчина свою вину не признал.