Прямой эфир

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились: фото с церемонии

21 ноября 2018 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина поженились в Москве.

Эта информация и фото с церемонии бракосочетания были опубликованы в Instagram-аккаунте группы «На-На», продюсером которой является Алибасов.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились: фото с церемонии-1

Фото: instagram.com/group_nana_

Исполнители поздравили 71-летнего Алибасова и 80-летнюю Федосееву-Шукшину со свадьбой на концерте в Санкт-Петербурге.

«Под громкие аплодисменты, зрители Большого Концертного зала «Октябрьский» скандировали «БАРИ! ЛИДА!» и присоединились к нашим наилучшим пожеланиям!»

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились: фото с церемонии-4

Фото: instagram.com/group_nana_

Для 71-летнего продюсера и 80-летней актрисы этот брак не первый. 

По информации СМИ, молодожены уже состояли в отношениях, которые начались в 1995 году и продлились три года. И лишь спустя время пара снова возобновила романтические отношения.

В июле 57-летний Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. Пять фото пары (смотрите здесь). 

# Звезды # калейдоскоп # Бари Алибасов # Лидия Федосеева-Шукшина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта
20 ноября 2018 14:42

Ровно полгода со дня свадьбы. Меган Маркл выбрала блестящий образ для торжественного концерта

Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси
20 ноября 2018 12:33

Более 38 тысяч просмотров. Певец Олег Винник поделился видео со своих выступлений в Беларуси

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии
19 ноября 2018 14:31

«Я поняла, что Стать мамой не значит Быть ею». Александра Герасименя рассказала о послеродовой депрессии