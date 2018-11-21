Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились: фото с церемонии

Эта информация и фото с церемонии бракосочетания были опубликованы в Instagram-аккаунте группы «На-На», продюсером которой является Алибасов.

Исполнители поздравили 71-летнего Алибасова и 80-летнюю Федосееву-Шукшину со свадьбой на концерте в Санкт-Петербурге.

Для 71-летнего продюсера и 80-летней актрисы этот брак не первый.

По информации СМИ, молодожены уже состояли в отношениях, которые начались в 1995 году и продлились три года. И лишь спустя время пара снова возобновила романтические отношения.