Учёные дали несколько рекомендаций для поддержания здорового веса

Новости США. Учёные из Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана и Бостонской детской больницы рассказали о том, как правильно питаться для поддержания себя в форме.

Как сообщает Medical Xpress, исследователи считают, что нужно употреблять продукты с низким содержанием сахара и очищенных злаков. По мнению авторов работы, такой рацион снизит риск развития хронических заболеваний.

Поскольку в исследовании участвовали учёные, придерживающиеся различных точек зрения, они решили сразу обозначить спорные моменты.

Учёные рассказали о простом способе похудения без диет и упражнений

1. Высокое потребление жира приводит к ожирению, диабету, сердечным заболеваниям и, в некоторых случаях, к раку. Вывод – диеты с низким содержанием жиров являются оптимальными.

2. Обработанные углеводы оказывают отрицательное влияние на обмен веществ. Вывод – низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жира лучше для здоровья.

3. Количество потребляемого жира и углеводов не столь сильно влияет на здоровье. Важнее тип потребляемых жиров и углеводов.

Назван препятствующий набору веса продукт

После всех разногласий исследователи заявили, что не существует универсального питания, соотношение жиров и углеводов в котором одинаково подходит всем.

И, тем не менее, завершая свой доклад, учёные дали некоторые рекомендации. Они посоветовали заменять насыщенные жиры ненасыщенными, а вместо рафинированных углеводов употреблять цельные злаки и овощи.